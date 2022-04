El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha asegurado que se prepara para "hacer un partido perfecto" este miércoles ante el Bayern Múnich, al que se enfrentarán en el Estadio de la Cerámica en la ida de los cuartos de final de la Champions, y ha afirmado que aunque los alemanes se ven favoritos, "las oportunidades están para jugarlas y para tratar de aprovecharlas".

"Ellos se verán favoritos, lógico, y tienen la oportunidad de hacer una diferencia en la eliminatoria en los primeros 90 minutos", ha declarado en rueda de prensa tras la comparecencia de su homólogo del Bayern, Julian Nagelsmann. "Respetamos mucho al Bayern y buscaremos encontrar nuestras fortalezas", ha añadido Emery.

"Nosotros intentaremos saber jugar los 90 minutos en casa con la única idea de estar vivos en el partido. Queremos vivir en el Estadio de la Cerámica un momento especial y único. Las oportunidades están para jugarlas y para tratar de aprovecharlas", ha continuado el preparador vasco.

"Superamos la fase de grupos con el Manchester United y dejamos atrás al Atalanta, un rival ya consagrado, y al Young Boys; eliminamos a la Juventus en una eliminatoria muy bonita y competida, con una contundencia en el resultado fuera de lo que hubiésemos imaginado... Toda esa experiencia y aprendizaje nos hace relativizar que seamos una sorpresa. Queremos tener una presencia reconocida. Nos preparamos para hacer un partido perfecto", ha indicado el técnico del Submarino Amarillo.

" No sé si vamos a poder tener el balón , contrarrestar todo lo que generen, como para tener el partido controlado como nos gusta a nosotros, pero tenemos que saber adaptarnos", ha afirmado.

Nagelsmann: "La prioridad del Villarreal es la Liga"

Enfrente, el entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, también ha hablado bastante del rival. "El Villarreal tiene un entrenador que ha ganado mucho, sobre todo a nivel internacional. Es un equipo con mucha experiencia, y tendremos que ver cómo hacerles daño. Sin embargo, confío en que lo conseguiremos", ha declarado.

"Su prioridad es la Liga española; son séptimos y perdieron ante el Levante. Saben que tienen que clasificarse para Europa la próxima temporada y no pueden asumir que ganarán la Champions. Creo que estarán bastante liberados jugando contra nosotros. No tendrán la presión que tendremos nosotros, pero mis jugadores pueden manejar eso porque tenemos que estar a la altura de nuestro papel", ha explicado Nagelsmann, que no ha rechazado la vitola de "favoritos".