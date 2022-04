ElPozo Murcia acompañará al Barcelona en la final de la Copa de España tras dejar en el camino a Viña Albali Valdepeñas en la segunda semifinal (2-5). Los murcianos fueron superiores en el cómputo global y ya vencían al descanso con el gol de Gadeia.

En la segunda mitad, los murcianos ampliaron la ventaja con el tanto de Taynan a balón parado. El kazajo-brasileño está siendo uno de los hombres de esta competición y no iba a faltar a la cita con el gol. Valdepeñas recortaría diferencias con Batería desde el punto de penalti, pero Gadeia firmaría su doblete un minuto después.

Darío ponía el cuarto en el marcador a cuatro del final y Valdepeñas ponía el segundo de los manchegos por medio de Ivi para darle una oportunidad a su equipo. Sin embargo, Alberto sentenciaría para los murcianos con la quinta diana y disputarán la final ante el Barcelona.

Gadeia desatasca la primera parte

La primera ocasión fue para el veterano Batería. El disparo a balón parado lo repelía Juanjo y evitaba el primer tanto de los manchegos al inicio del choque. Después de la clasificación del Barcelona, Valdepeñas y ElPozo se disputaban la otra plaza para acceder a la final del domingo.

Ribeiro también probaba fortuna desde el costado izquierdo, pero su disparo se iba demasiado alto como para inquietar al meta murciano. Sin embargo, la mejor en los primeros diez minutos fue para ElPozo. El rechace de Edu Sousa lo recoge Mati Rosa y el argentino no logra embocar la pelota a portería cuando el gol parecía lo más sencillo.

Batería iba a tener el primer tanto en su pierna derecha en un disparo desde la derecha, pero su compañero Ivi sacaba la pelota sin querer con la espalda. La primera parte estaba siendo intensa aunque las ocasiones escaseaban en ambas porterías.

No obstante, justo antes de llegar al descanso, ElPozo Murcia iba a ponerse por delante con el tanto de Gadeia a través del doble penalti. Engaña bien a Edu Sousa y la coloca donde no puede llegar el meta manchego.