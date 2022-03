El piloto ruso de Fórmula 1 Nikita Mazepin y la empresa rusa Uralkali estarían considerando emprender acciones legales contra la escudería Haas, después de que esta los despidiera tras la invasión de Rusia sobre Ucrania, decisión que el deportista considera "injusta" al tiempo que ha anunciado la creación de una fundación para ayudar a deportistas que no pueden competir por motivos políticos y reclama "neutralidad" en el mundo del deporte.

“Today I am announcing the creation of a new foundation to help athletes who have been blocked from competing for political reasons. #WeCompeteAsOne“