El Bayern de Munich se clasifica para los cuartos de final después de endosarle hasta siete goles a un pobre Salzburgo (7-1) que no fue rival en ningún momento del partido. Los de Nagelsmann se pusieron 3-0 a los 22 minutos con tres tantos del premio 'The Best', Robert Lewandowski. El ariete polaco fue el jugador más destacado y sentenció el partido en la primera mitad.

Gnabry, Muller con un doblete y Sané redondearon una goleada histórica ante el equipo austriaco y acceden una temporada más a los cuartos de final de la máxima competición europea.

Por su parte, el Liverpool se ha clasificado para la siguiente ronda, eso sí, no sin sufrimiento. Los hombres de Klopp cayeron derrotados ante el Inter de Milán (0-1) en Anfield gracias a un tanto de Lautaro al inicio de la segunda mitad. Los ingleses fueron mejores en los primeros cuarenta y cinco minutos enviando un balón al travesaño tras un cabezazo de Matip.

Los 'Nerazurri' salieron a la segunda parte con la convicción de remontar el partido y a punto estuvieron de hacerlo. El gol antológico de Lautaro Martínez dio esperanza a un equipo que lo intentó hasta el final, pero que finalmente dice adiós a la competición. El Liverpool ya espera rival en cuartos.

'Hat-trick' de Lewandowski en la primera mitad El cuadro alemán saltó a su feudo con la intención de dominar el partido y así fue. En la primera jugada, Lewandowski estuvo a punto de adelantar a los suyos tras un pase magistral de Muller. No obstante, los austriacos respondían con una jugada rápida por la izquierda que terminaba con un remate de Capaldo que se marchaba rozando la cepa del poste de Neuer. A los diez minutos, el Bayern consiguió adelantarse en el marcador. Control orientado del ariete polaco Lewandowski y Wober le caza por detrás derribándolo en el área. El premio 'The Best' no falló desde los once metros y los bávaros mandaban en el luminoso desde los primeros compases del partido. Sin tiempo para la reacción, el Bayern puso tierra de por medio con el segundo tanto a los veinte minutos. De nuevo Lewandowski controla en el área y la zaga austriaco, en un intento de parar al ariete, le hacen falta. El colegiado chequeó el posible penalti en el VAR y terminó indicando los once metros. El polaco tampoco falló esta vez desde el punto de penalti y el Bayern ya mandaba por dos tantos antes de la primera media hora. Lejos de pisar el freno, el conjunto entrenado por Nagelsmann volvió a castigar por tercera vez. El Bayern recuperó la pelota en medio campo, Muller dirige la jugada y con un pase excelso acaba dejando solo a Lewandowski ante el portero. El delantero regatea al portero, dispara y su golpeo toca en el palo, pero termina introduciéndose en la portería. 'Hat-trick' de uno de los mejores nueves del mundo en apenas 22 minutos. Pero la sangría no iba a terminar ahí. Gnabry ponía el poker de goles en el marcador. Robo de Coman en la salida de balón austriaca, cede para el extremo alemán y este define por bajo ante el guardameta suizo. El Bayern sacaba el rodillo en la primera mitad. En la segunda mitad, Muller sacaba su faceta goleadora para terminar de culminar un partido inverosímil para los alemanes. En el 54 anotaba su primer tanto tras un pase magnífico de Sané y, posteriormente, marcaba el sexto de su equipo con asistencia del mismo hombre, Leroy Sané. Antes del sexto llegaba el gol del honor de los austriacos por medio de Kjaergaard y en los instantes finales, el atacante alemán, Sané, hacía el séptimo tras un pase al hueco de Lewandowski. Ficha técnica: 7 - Bayern: Neuer; Pavard, Süle (Nianzou, 66), Hernández (Upamecano, 60); Kimmich, Musiala (Roca, 66); Gnabry (Sarr, 46), Müller, Sané, Coman (Choupo Moting, 66); y Lewandowski. 1 - Salzburgo: Köhn; Kristensen, Solet (Piatkowski, 46), Wöber, Ulmer; Capaldo, Camara (Tijani, 67), Seibald (Sucic, 46); Aaronson; Adamu (Kjaergaard), 62) y Adeyemi (Sesko, 62). Goles: 1-0, min 12: Lewandowski, de penalti. 2-0, min 21: Lewandowski, de penalti. 3-0, min 23: Lewandowski. 4-0, min 31: Gnabry. 5-0, min 54: Müller. 5-1, min 70: Kjaergaard. 6-1, min 83: Müller. 7-1, min 85: Sané. Árbitro: Clement Turpin (Francia). No mostró tarjetas.