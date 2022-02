El ganador de 49 torneos y 6 títulos de Grand Slam, Boris Becker, ha concedido una entrevista a los micrófonos de RTVE para charlar sobre los 'Premios Laureus', galardón en el que participa como jurado.

La leyenda del tenis tendrá voz y voto en la gala más prestigiosa del deporte a nivel inernacional y ha querido resaltar las posibilidades de los nominados en las diferentes categorías y sus grandes logros durante el último año.

Al inicio de la entrevista, el alemán bromea sobre la mascarilla. "Si quieres puedes quitártela, estoy lejos de ti y ni tú vas a contagiarme a mi ni yo a ti", señala para relajar tensiones antes de pasar a la entrevista en RTVE.

“Tuvo un increíble 2021 ganando tres de los 4 grandes. Él estuvo muy cerca de ganar el Grand Slam en la final del US Open , pero perdió con Daniil Medvédev . Es uno de los favoritos para ganar el premio al mejor deportista masculino del año, pero todos recordamos lo que pasó en Australia, lo cual fue muy desafortunado para él , aunque eso no debería jugar un papel en las votaciones ", señala el alemán.

"Novak pagó un precio muy alto"

El alemán también fue muy claro en cuanto a la situación vivida en Australia con Djokovic: “No hay ganadores en esto. Es una situación desafortunada, pero Novak pagó un alto precio por ello”. Además, Becker añadió: “No hubo una comunicación clara con Novak, desafortunadamente. Esto no va de si te vacunas o no. La regla es igual para todos, pero tú tienes que decirle al jugador que no puede ir”, recalca.

Becker se ha vacunado, pero no considera que esto deba ser una obligación. “El mundo es un lugar mejor si te vacunas, eso está claro, pero es tu vida, es tu cuerpo y es tu elección. Yo soy más viejo y obviamente voy a vacunarme, pero cuando eres más joven no sientes tanto el virus y no voy a decirte: "si no te vacunas eres una mala persona". No estoy en esa posición.”, explica.