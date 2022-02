Rafa Nadal se siente un privilegiado por poder jugar al tenis de forma competitiva a sus 35 años. El manacorense ha reflexionado sobre su deporte favorito recordando el momento más complicado de su final en Melbourne contra Daniil Medvedev, dos sets abajo, 3-2 para el ruso y 0-40: "El tenis, a diferencia de otros deportes, siempre te da opciones".

El tenista español ha comparecido ante los medios a su llegada a Palma de Mallorca (Baleares), tras su victoria en el Open de Australia, el 21º Grand Slam de su carrera deportiva.

Recordando lo que sintió en esa remontada, Nadal ha relatado: "El tenis siempre de da alguna opción de ganar si estás cerca en el marcador y más en partidos importantes como una final donde todos tenemos cierto vértigo para ganar". "Al final sigues jugando y pensando en el siguiente punto", ha añadido, "y pasas de estar en una situación crítica a que te cambie el panorama, aunque no siempre termina bien y me ha pasado en mi contra".

"El partido lo viví con ilusión previa, nervios, momentos emocionalmente duros porque el partido iba mal. Para mí el segundo set era importantísimo tanto a nivel físico como mental para las opciones de victoria. Fue un mazazo porque no me veía inferior a él", ha detallado sobre la final contra Medvedev.

Sin embargo, el partido cambió a partir de la remontada en el tercer set: "Al final seguí y las circunstancias me dieron la opción de seguir en el partido. Cuando ves que las cosas van saliendo lo que quieres es seguir y no perder la concentración. Sientes la emoción por el apoyo de la gente. Las cosas iban cayendo de mi lado y me iba sintiendo mejor".

"Hace poco solo pensaba en poder seguir jugando al tenis y ahora tengo 21. Mi forma de verlo no ha cambiado. Sí, me encantaría ser el que más Grand Slams tuviera al final. ¿Me obsesiona? Cero", ha dicho sobre su comparación con Novak Djokovic y Roger Federer y el desempate en número de títulos 'grandes'. "Sé que 21 no será suficiente", ha añadido sobre el récord.

01.44 min Rafa Nadal: "Al ganar a Khachanov me di cuenta que mis sensaciones eran buenas"

Rafa ha hablado de un momento clave en el partido, pero también en el torneo. Para alcanazar su segundo Open de Australia, el balear ha dado mucha importancia a las sensaciones en los entrenamientos "contra los mejores jugadores del mundo, que te da una perspectiva". Y otro momento clave fue "el partido contra Khachanov, que me da un paso importante. A partir de ahí mis sensaciones eran buenas".

Nadal ha contado haber superado los malos momentos "como todos en la vida, al final somos personas antes que deportistas. Hace mes y medio no estaba apto para competir por mis objetivos. El día que podía entrenar 20 minutos, pues 20 minutos. El día que podía cero, pues cero. Pero otro día podía entrenar dos horas. Los días que no había posibilidad de sumar, al menos no restar".

01.03 min La resiliencia de Nadal, clave para ganar en Australia

El balear ha reconocido que este segundo Open de Australia es especial al tratarse de un torneo especialmente esquivo para él en su carrera.