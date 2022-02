La eternidad tiene forma de raqueta y se llama Rafa Nadal. El de Manacor ha logrado un hito histórico que traspasa las dimensiones meramente deportivas. Su inenarrable remontada ante Medvedev le convierten en el tenista más laureado de la historia con 21 Grand Slams tras conquistar el cetro australiano en Melbourne.

El trofeo denominado ‘Norman Brookes’ viajará a la Rafa Nadal Academy para ocupar un puesto privilegiado entre tantos méritos deportivos cosechados a lo largo de una carrera inverosímil.

Sin embargo, los seguidores y adeptos del manacorense ya piensan en el futuro más próximo del español. Ni siquiera hemos podido asimilar la magnitud de lo que ha conseguido el balear y ya tenemos en la mente las competiciones venideras que marcarán la temporada del mejor deportista español de todos los tiempos.

A continuación, vamos a analizar los torneos que se encuentran en el horizonte de Nadal, el Grand Slam número 22, el récord de Graf o el futuro de Rafa desde la cima.

Tras dejar atrás a Djokovic (20) y Federer (20) , el español puede dar otro mordisco definitivo en la batalla por ser el tenista con más grandes de la historia. Las pistas rojizas de París han sido testigos de su grandeza hasta en 13 ocasiones , pero Rafa no se conforma.

El vencedor del torneo aussie se tomará una semana de descanso tras un mes en tierras oceánicas. No obstante, a partir del 6 de febrero , preparará su próximo compromiso marcado en su hoja de ruta, a priori el ATP 500 de Acapulco .

El futuro desde la cima

Rafa Nadal no sólo ha logrado su segundo torneo en Australia. La victoria ante Medvedev, le coloca entre los pocos privilegiados que han conseguido levantar dos veces como mínimo cada Grand Slam del circuito profesional.

Con 61 trofeos de los últimos 73 disputados, el ‘Big-Three’ domina sin oposición al resto de tenistas. Murray, Wawrinka, Cilic, Thiem o Safin son algunos de los jugadores que han logrado colarse en una lista que copan los nombres de los tres dioses del tenis.

“Máximos ganadores de Grand Slam:



Rafael Nadal ���� 21

Roger Federer ���� 20

Novak Djokovic ���� 20

Pete Sampras ���� 14

Bjorn Borg ���� 11

Jimmy Connors ���� 8

Ivan Lendl ���� 8

Andre Agassi ���� 8

John McEnroe ���� 7

Mats Wilander ���� 7 pic.twitter.com/IIYqTRPmD9“ — Doble Falta (@DobleFaltaOk) January 30, 2022

El futuro no parece muy prometedor para Roger Federer. El suizo sigue recuperándose de su lesión de rodilla y con 40 años parece un objetivo difícil volverle a ver entre los más grandes. Su última participación en un torneo de este calibre data de agosto de 2021 cuando disputó su competición favorita: Wimbledon.

La historia de Djokovic es diferente. El N.1 del Ranking ATP no pudo disputar el torneo australiano por no estar vacunado. No obstante, el torneo francés exime de la misma a las personas que han contraído la enfermedad durante los últimos seis meses como es el caso del serbio. El balcánico si podrá acudir a Wimbledon y la incógnita será si podrá competir en el Open de Estados Unidos.