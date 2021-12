Los cuartos de final ante Alemania son especiales para todas las Guerreras, pero sobre todo para Kaba Gassama. La pivote de la selección española regresa a su casa dos años después para disfrutar con su afición. "Como jugar en casa, en ningún sitio" nos cuenta la jugadora, ahora en el Nantes francés.

[Especial Mundial de balonmano 2021]

Kaba, junto a sus compañeras guerreras, ha tenido este martes entrenamiento matinal en el Palau D'Esports de Granollers. Un pabellón que la jugadora trataba de mirar tímidamente a su llegada. "Ha sido mi casa durante 11 años." nos contaba. Esta tarde se reencontrará con su gente.

"Espero que pueda venir toda mi familia"

Su salida del Granollers fue a la irlandesa, sin tiempo para despedirse de su afición, por lo que el regreso es más especial aún para Kaba: "Volver al Palau después de mi salida es muy especial. Espero que puedan venir mis padres, mi hermana mis hermanos y ver a excompañeras que siguen entrenando en Granollers.

El clan de los Gassama es ya conocido: Kaba es la tercera de cuatro hermanos. Mamadou, el mayor, juega en el Sporting de Lisboa de balonmano y Sekou, lejos de la rama balonmanística lo hace en el Málaga CF de fútbol. Goundo, la pequeña, ya está haciendo sus inicios en el balonmano, como su hermana Kaba.

A sus 24 años, la pivote catalana es la primera de su familia en debutar en un Mundial: "Es la segunda competición oficial que juego, pero tengo la preparatoria de los juegos y eso me ayudó a estar en el grupo. Creo que me está saliendo un buen Mundial porque estoy cómoda con el equipo, he entrado en dinámica y solo me queda seguir para adelante."