El tenista español Rafa Nadal ha repsado la figura de Manolo Santana, fallecido este sábado a la edad de 83 años de quien ha afirmado que era "una de las personas necesarias en este mundo" al que ha calificado como "un amigo, un referente y un ejemplo de muchas cosas".

"Manolo era muchas cosas, al final Manolo era lo primero, un amigo, lo segundo un referente y lo tercero un gran ejemplo de muchas cosas, osea que hoy hemos perdido a alguien muy, muy importante. Pero bueno, al final Manolo creo que ha tenido una vida plena, creo que he ha disfrutado mucho en esta vida y desgraciadamente estos últimos tiempos sí que ya estaba un poquito más apagado, bueno, confío que ya está descansando en paz", ha indicado el balear.

"Desde que llegué al circuito profesional le he tenido muchísima vivencias con Manolo, ahora era un embajador del tenis en el mundo, una persona que estaba en los torneos más importantes con todo lo positivo que esto es para nuestro deporte, que las grandes leyendas de nuestro deporte sigan metidas dentro de la del mundo profesional y él era una de ellas y una de las personas más más entrañables", ha añadido.

Nadal ha recordad que era "una persona que fuera a donde fuera, se hacía querer, le respetaban ya que era un personaje positivo en todos los sentidos y al final más de lo que lo que ha significado para el deporte español en general, pues es único, un pionero, alguien que nos ha marcado el camino a muchos que hemos venido detrás".

Con respecto a su personallidad ha dejado claro que era "una persona muy cercana, una persona divertida que sabías que cuando hablabas con él o cuando estabas con él ibas a pasar un buen rato, de esas muy necesarias en este mundo, con mucha energía positiva y siempre dispuesto a animarte".

"Tenía la humildad muy interiorizada"

Con todo lo que ha ganado y lo que significaba no era la típica persona que que iba contando las mil y una batallas que que seguro que que ha vivido durante toda su carrera profesional durante toda su vida, vivía el momento, no del pasado, no necesitaba reivindicar todas esas cosas que había hecho, no, ya sabía lo que lo que había hecho sin necesidad de estar todo el todo en todo momento reivindicando".

"Tenía una una humildad muy interiorizada y era una persona espontánea y divertida, creo que tenía muchos atributos muy positivos y, bueno, creo que que son ejemplos que sí, que se deberían mantener el tiempo, que seguro que así serán porque me ha dado lo que ha significado para para todos nosotros es algo único.

También ha repasado el legado que deja porque seguramente el tenis en España no sería el mismo si no hubiera sido por su figura: "Todos los éxitos del deporte en general tienen un gran valor, pero siempre pongo en especial valor el significado que tiene ser el primero y en ese sentido, Manolo nos marcó el camino a todos los que hemos venido detrás.

“El tenis español no sería el mismo sin Manolo Santana“

El ganador de veinte Grand Slams también habló de cómo se encuentra a la espera de comenzar una nueva temporada: "Ahora mismo estoy en una fase de recuperación, de intentar volver a hacer lo que me gusta y ojalá le pueda dedicar algún triunfo, pero creo que no hay mejor dedicatoria para alguien como Manolo que el reconocimiento que que tiene, que se lleva y que seguro que te va a tener en los siguientes días a nivel a nivel mundial".

"Es es un día triste y a la vez un día para animar a la familia, que seguro que están pasando momentos muy complicados, así que les mando un abrazo muy fuerte a todos", finalizó.