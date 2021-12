Ambros Martín ha viajado desde Györ, la pequeña localidad de Hungría donde entrena al club femenino, hasta Torrevieja para estar en este Mundial de balonmano 2021.

[Especial Mundial femenino de balonmano 2021]

El cuatro veces campeón de la Champions reconoce que viene"con ganas de vivir buen balonmano" y admite que el gran atractivo de este Mundial es "que haya selecciones que no han jugado nunca y que se juegue en España".

"He dejado de lado la etapa de ser seleccionador, pero me gustaría volver a una Olimpiada"

El técnico canario ha tenido que marcharse de España para triunfar. A nivel de clubes, mantiene un idilio con Hungría y ha probado el sabor de ser seleccionado en Rusia y Rumanía. Ante la pregunta de volver a dirigir un combinado nacional y hacerlo en España, Ambros sonríe:

"Mi etapa como seleccionador, después de lo que ocurrió con Rusia, la he dejado de lado. Tengo muchas ganas de participar en una Olimpiada y siendo seleccionador es donde únicamente se me permitiría. Hacerlo en España estaría muy bien. Pero ahora estoy muy centrado con el Györi a nivel de clubes y no puedo plantearme nada que no sea mi club".

Hijo predilecto en Hungría, el técnico se arranca a analizar al combinado balcánico: "Es una selección muy joven. Las jugadoras de la junior suelen ganar todos los campeonatos que disputan y ahora hay varias en la absoluta que llegan de esa generación".