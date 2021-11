Piqué: "No tendría problema en organizar la Davis en el Bernabéu"

La Copa Davis llegará nuevamente a Madrid de la mano del central del FC Barcelona, Gerard Piqué, del 25 de noviembre al 5 de diciembre. A través de la campaña 'Make it Green', el presidente de Kosmos ha presentado la edición sostenible del torneo de tenis, que estará comprometida con el planeta, como ya ocurrió en 2019.

"La Copa Davis es una plataforma para poder transmitir varios valores y uno de ellos es la sostenibilidad. Tenemos que cuidar el planeta y queremos concienciar a los más jóvenes. Tenemos que hacerlo ya y no dejarlo para mañana utilizando esta plataforma para reciclar lo máximo posible":

Según ha anunciado el fundador de Kosmos, algunas de las medidas sostenibles que se llevarán a cabo son la utilización de autobuses eléctricos a modo de lanzadera para la movilidad de los aficionados, el reciclaje de los cordajes de las raquetas y las pelotas del torneo, la eliminación del papel en las entradas, la compensación de la huella de carbono reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la lucha contra el desperdicio de los alimentos.

"La Copa Davis es el Mundial y debe ir a otras ciudades"

"El acuerdo con Madrid era para dos años. En 2020 tuvimos la mala suerte de la COVID y no se pudo organizar, y éste es el segundo, nos gustaría quedarnos más años, pero hay que entender que la Copa Davis es el Mundial de tenis y que debe ir a otras ciudades y países", apuntó Piqué.

En este sentido, el central blaugrana aprovechó la ocasión para ensalzar a la capital de España. "Yo soy de Barcelona, amo mi ciudad más que nada y siento envidia sana de Madrid y de todo lo que está haciendo, creo que es un ejemplo para todo el mundo, ya me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel, que estos últimos años nos está costando más", confesó.

Por ello, aseguró que "no" llevó la competición a Madrid "por dinero" y que siempre se ha sentido a gusto en la ciudad pese a su "extrema" rivalidad con el Real Madrid. "Jamás he ido por la calle y he recibido una mala palabra, me ha recibido siempre con los brazos abiertos y siempre con buenos gestos", apuntó.

De hecho, el capitán culé afirmó que "no tendría ningún problema" en llevar la competición al Santiago Bernabéu "si tuviera sentido". "Esta competición en un estadio no lo tiene porque la pelota no se va a ver y es difícil de seguir", opinó, al tiempo que tiene claro que el feudo madridista "parece que va a quedar espectacular" con su reforma.

Piqué también ve "distinto" esta segunda experiencia de organizar las Finales de la Copa Davis. "La primera vez siempre es la primera y a partir de ahí hay que aprender y mejorar, pero fue un evento espectacular", admito.