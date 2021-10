El Mundial 2022 de Fórmula 1 constará de 23 Grandes Premios con inicio en Barénin el 20 de marzo y final el Abu Dabi el 20 de noviembre con el regreso de Australia, Canadá, Japón y Singapur además del estreno de Miami y Arabia Saudí y la distputa del Gran Premio de España el 22 de mayo en Montmeló.

