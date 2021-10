Tebas: "Al Real Madrid le vendría mejor otro presidente"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, cree que al Real Madrid "le vendría mejor" tener otro presidente distinto a Florentino Pérez, aunque económicamente esté gestionando bien el club.

Así lo ha asegurado Tebas en una en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' en la que también asegura que Florentino podría estar detrás del rechazo del FC Barcelona al fondo de inversión CVC.

"(Al Real Madrid) le vendría mejor otro presidente. En lo económico está bien gestionado", afirmó Tebas, que cree además que el presidente madridista le quitaría de su cargo.

“Florentino me quitaría de presidente de LaLiga ipso facto si pudiera“

"No tengo ninguna duda de que Florentino me quitaría de presidente de LaLiga ipso facto si pudiera. No aparezco en sus audios porque entonces yo no era importante", bromeó.

Sobre su relación con él, el máximo mandatario de la patronal española no ocultó sus diferencias. "Florentino me invita al palco del Bernabéu todos los partidos, pero no voy. A veces me va mal el horario o el día, y otras no quiero generar morbo. A nivel de visión de fútbol profesional es imposible (hacer las paces) porque tenemos dos formar muy diferentes de ver el fútbol", indicó.

“Si llego a un restaurante y tengo que sentarme con Florentino o con Rubiales, me doy la vuelta“

"Si llego a un restaurante y tengo que sentarme con Florentino o con Rubiales, me doy la vuelta y me busco otro restaurante (risas). Y si la puerta está cerrada, para pasar un buen rato me siento con Florentino. Es un tipo amable, pero cuando se pone a decir cosas feas de mi persona... Lo que más me duele es que vaya diciendo que soy un corrupto. Es inadmisible y no puede seguir así", prosiguió.

"El Barça está en medio de una crisis institucional" Además, Tebas está convencido de que el presidente blanco está detrás del rechazo del FC Barcelona al fondo de inversión CVC. "Cené en julio en casa de Laporta y estaba de acuerdo en firmar el acuerdo de CVC. No sé si Messi salió renovado de ahí, pero luego recibí una llamada: '¿Podemos acelerar lo de CVC? Que el chico (Messi) se está poniendo nervioso...'. Le dije 'El día que salga lo va a intentar reventar Florentino', y él me contestó 'No, no, yo tengo personalidad'. Detrás de eso está Florentino, no tengo ninguna duda", afirmó. “El Barça está en una crisis institucional, y eso no es bueno para conseguir patrocinadores“ En este sentido, reconoció que le "preocupan más las crisis institucionales del Barça que su economía". "Me da la sensación de que está otra vez en una medio crisis institucional, y eso no es bueno para conseguir patrocinadores. Laporta se ha encontrado un fútbol muy diferente a cuando se fue, pero se adaptará", señaló.