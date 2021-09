La Champions regresa este martes con la disputa de la segunda jornada de la competición con dos equipos españoles en liza. El Real Madrid recibe al Sheriff de Tiráspol mientras que el Atlético de Madrid viaja a Italia para medirse al AC Milan.

Una cita exigente para el Atlético de Madrid, que viaja a San Siro para enfrentarse al AC Milan siete años después de su último cruce. El buen momento de los transalpinos contrasta con las dudas que ha generado el equipo de Simeone en las últimas fechas. Los rojiblancos llegan de perder en Liga contra el Alavés mientras que los 'rossoneros' están aprovechando el dulce momento de forma de Brahim Díaz.

[AC Milan - Atlético de Madrid en directo, este martes a las 21:00h. en RTVE.es]

Ambos equipos se reencuentran siete años después de que los rojiblancos eliminaran a los italianos en los octavos de final de la Champions. La ida de aquella eliminatoria, jugada el 19 de febrero de 2014, fue el último partido milanista como local en esta competición hasta ahora. Regresa ahora a casa, precisamente, contra el mismo rival, un Atlético de Madrid que comenzaba a crecer como la espuma en Europa aquella temporada, al tiempo que el Milan se encaminaba a una caída libre de la que empieza a reponerse siete años después.

El equipo italiano todavía no conoce la derrota en la Serie A, donde ha conseguido 16 de los 18 puntos posibles, pero no puede decir lo mismo en Champions, donde cayó ante el Liverpool en la primera jornada en Anfield (3-2). De esta manera, el Milan necesita una victoria para no descolgarse en la clasificación del grupo B.

El Atlético, por su parte, también necesita una victoria tras su empate con el Oporto en la primera jornada. El partido contra el Milan será la primera de las dos grandes pruebas de esta semana, que cerrará con el choque contra el Barcelona en Liga, una semana de altura para los de Simeone antes del parón por selecciones.

Ni Antoine Griezmann ni Thomas Lemar ni Joao Félix, según la última prueba del entrenador Diego Simeone, estarán en el once del Atlético de Madrid en el partido de la Liga de Campeones contra el Milan en San Siro, al que regresarán Koke Resurrección y Ángel Correa, al lado de Luis Suárez.