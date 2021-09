Un solitario gol de Víctor Laguardia ha servido al Alavés para sumar sus primeros puntos de esta temporada y, de paso, infligir la primera derrota del curso al Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga.

Los de Simeone, que salieron muy descolocados al inicio, vieron como el defensa vasco cabeceó el balón a la salida de un córner y anotó el 1-0 cuando solo se habían disputado 4 minutos del partido. Aunque el Atlético terminó con toda su artillería sobre el campo, no pudo evitar el primer tropiezo del año, que terminó llegando tras varios avisos en los partidos previos.

Después, Laguardia también fue fundamental al sacar bajo palos un disparo de De Paul que pudo convertirse en el 1-1. Pero aunque el Atlético lo estuvo intentando hasta el final, los rojiblancos no vieron portería y terminaron sucumbiendo en Vitoria.

Y es que el Atlético cuajó un mal partido. Tiró todo el primer tiempo, donde no tiró ni una vez entre los tres palos. El Atlético reaccionó tarde y se encontró un muro. El 'Cholo' metió todo lo que tenía, hasta cuatro delanteros, pero no encontró la finura necesario para apuntillar a un Alavés que se defendió con uñas y dientes en los diez últimos minutos. Los babazorros se dedicaron a achicar agua tras los comprometidos centros de Rodrigo de Paul. Pero no hubo forma para los rojiblancos, ni a balón parado.

Ni con Oblak en el área contraria subiendo al remate en el tiempo de descuento; nada le salió a un Atlético que si bien ganó al Espanyol y al Getafe con dotes milagrosas, no pudo siquiera puntuar ante los vitorianos, que se refugiaron en un gol tempranero de Víctor Laguardia para llevarse la victoria.

Ese gol de Laguardia sirvió a los babazorros para sumar los primeros puntos tras siete jornadas.