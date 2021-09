La escudería Alfa Romeo ha anunciado el fichaje del piloto finlandés Valtteri Bottas, que al final de la presente temporada abandonará Mercedes tras firmar "un contrato de varios" años con su próximo equipo.

“Breaking news! �� @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn“