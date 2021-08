El gran nivel de Fernando Alonso este año a lomos del Alpine ha tenido su recompensa. El asturiano ha renovado para la temporada de 2022 después de cosechar un cuarto puesto en la última carrera y con media temporada aún por delante. El asturiano se ha mostrado muy contento de renovar ya que desde que volvió se ha sentido como en casa. Alpine es el nuevo patrocinio de la marca Renault, lugar donde consiguió sus dos títulos Alonso.

