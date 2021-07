Horario, TV y cómo seguir el debut de Luka Doncic en los Juegos Olímpicos

Eslovenia debuta en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 frente a Argentina. Ambos serán rivales de España en las próximas dos jornadas al estar encuadrados en el mismo grupo junto a Japón.

El equipo de Luka Doncic que se clasificó contra pronóstico en la repesca al vencer a domicilio a Lituania el pasado mes, jugará desde las 6:40 hora española por RTVE Play.

En frente estará la selección de Argentina liderada por un legendario Luis Scola. El veterano pívot de la selección argentina que va a disputar sus quintos Juegos Olímpicos a sus 41 años, ha asegurado que su perspectiva como jugador "llega hasta el final de Tokio", y reconoce que aunque "lo más probable es que no juegue más" todavía no ha decidido si se retirará tras el torneo.

"Está claro que el desenlace más probable es que no juegue más. Es lo natural. Pero no lo sé. Porque, en realidad, mi mente llega hasta el final de Tokio. No es que terminará el torneo y habrá un tweet, una conferencia de prensa o un anuncio oficial sobre mi futuro. Yo me voy a ir de vacaciones con mi familia y luego de ahí, definiré qué hago junto a mi familia", ha explicado Scola en declaraciones a la Confederación Argentina de Baloncesto (CAB).

