Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fue el más rápido en las contrarreloj de la etapa 5 del Tour de Francia. El esloveno mutó en avión y paró el crono en 32'00" exactos para ponerse a un paso del liderato. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) no hizo mala jornada, y logró salvar el el maillot amarillo de manera heroica con sólo 8" de ventaja sobre el esloveno

Tercero en la general se metió Van Aert a 30", Alaphilippe con 48" es cuarto y Roglic se separa del liderato a 1'48" de Van der Poel.

Fue una crono rara. Al tener una contrarreloj tan temprana y con la general tan agitada por las caídas que han perjudicado a los favoritos, era la ocasión perfecta de los Roglic, Pogacar o Enric Mas de auparse a lo más alto y estabilizar la situación.

La lluvia condicionó por completo la carrera obligando a los corredores a ser más cautos o podría haber caídas -más aún-. La llegada a meta se convirtió en un peligro y los ciclistas apenas rozaban la marca del corredor del UAE Emirates, Mikkel Bjerg (33' 01"). Omar Fraile sí hizo un tiempo digno a +32" del danés.

“What a recovery from ���� @aka_muni! A little scare to start off his TT.



Plus de peur que de mal pour Stefan Bissegger ����#TDF2021 pic.twitter.com/P4ezaQPjoS“