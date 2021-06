El equipo Ineos-Grenadiers ha presentado a sus ocho corredores para el próximo Tour de Francia 2021, entre los que destacan Richard Carapaz, Geraint Thomas y Richie Porte como sus principales bazas para el triunfo en la general.

Además, el español Jonathan Castroviejo y Geoghegan Hart aparecen como escuderos de lujo en el equipo del ausente Egan Bernal, reciente vencedor del Giro de Italia y que se pierde la ronda gala para reaparecer en la Vuelta a España.

Bernal fue el último vencedor de un Tour para el Ineos, en 2019, que no obstante se presenta con Carapaz, Thomas y Porte como grandes credenciales, tras sus recientes victorias en el Tour de Suiza, Tour de Romandía y Criterium du Dauphiné, respectivamente.

El director del equipo, Sir Dave Brailsford, asegura que no ganarán el Tour estando "sentados", y promete ataques. "Tenemos el equipo para convertir en una carrera de corredores, tomar la iniciativa, aprovechar cada oportunidad y hacer que nuestra oposición se enfoque en cada kilómetro de cada etapa", comentó.

"Hemos cambiado nuestra filosofía esta temporada para ser más abiertos y agresivos. Nuestras actuaciones se han desarrollado durante toda la temporada y la alegría de las carreras ha impregnado a todo el equipo. Este enfoque más aventurero nos ha llevado a las carreras sin miedo y así es exactamente como llegaremos al Tour", prometió.

