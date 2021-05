Chris Froome (Nairobi, Kenia, 1985) decidió cambiar de equipo para esta temporada, embarcándose en las filas del Israel Start-Up Nation, tras once años en la estructura del Sky -ahora Ineos Grenadiers-. Nuevos aires frescos con la intención de cambiar el rumbo a su carrera profesional. En 2019 sufrió una aparatosa caída durante el reconocimiento de la contrarreloj individual del Critérium del Dauphiné, que le ha llevado a una recuperación lenta hasta hoy.

A sus 35 años, el ciclista británico es consciente que no ha alcanzado el nivel mostrado antes de su accidente. Froome atiende a RTVE una vez que ha terminado el Tour de Romandía. Su inicio de temporada -muy alejado de la clasificación general en las carreras- no invita al optimismo para volver a ver al mejor Chris Froome. Aún así, intentará llegar al Tour de Francia, su principal objetivo por el quinto título, con unas condiciones físicas óptimas. “En este momento, la batalla más grande va a ser volver de las lesiones que tenía y recuperar la velocidad de carrera que me falta”, reconoce.

¿Cómo estás físicamente? Me encuentro muy bien. He pasado este invierno concentrado en los problemas que tuve por las lesiones del accidente de hace dos años. He estado en el gimnasio trabajando la fuerza sin la bicicleta. Realmente siento que era necesario, probablemente haya perdido condición física en carrera, pero creo que para el futuro era algo necesario que hacer, que me ayudará a seguir adelante.

¿La recuperación de tu caída está siendo más lenta de lo esperado? Si, definitivamente. La recuperación ha tomado más tiempo de lo esperado. Sin menospreciar las lesiones que he tenido, realmente fueron serias, pero tengo que ser honesto, no esperaba que tomara tanto tiempo.

¿Cómo valoras el inicio de la temporada? Bien, como siempre, he enfocado el inicio de la temporada con bloques de carreras por etapas con el objetivo del Tour de Francia este año.

En las carreras que has realizado este año has terminado muy alejado de la clasificación general. ¿Los números que se muestran en las competiciones son los mismos que en tus entrenamientos? Ciertamente, en este momento, mi objetivo no es la clasificación general en las carreras que estoy haciendo. Estoy más focalizado en competir en las carreras como progresión para mejorar en el futuro. Entre carreras, entrenamientos y concentraciones, especialmente, estoy usando estos bloques de alta intensidad para intentar mejorarme a mí mismo. Obviamente, el nivel de los últimos dos años ha cambiado. Hay muchos ciclistas más jóvenes que están compitiendo a un nivel muy alto como hemos visto en los ganadores anteriores, concretamente dos ganadores, Pogacar o Van Aert. Realmente tenemos ciclistas jóvenes y talentosos. El nivel continúa aumentando. Me da mucha esperanza ver a ciclistas, como Alejandro Valverde, con más de 40 años y todavía competitivo en la parte delantera de la carrera. En ese sentido, me proporciona mucha motivación saber que la edad es realmente un estado de ánimo. Para mí, en este momento, el mayor reto va a ser retomar el ritmo tras las lesiones que tuve y recuperar la velocidad de carrera que me falta, debido al tiempo fuera por las lesiones y por la Covid-19.

¿Ganar el quinto título del Tour de Francia se convierte más en una obsesión que en el principal objetivo de tu carrera? No, para nada. Estoy extremadamente agradecido por todos los títulos que ya tengo, si pudiera obtener el título del Tour de Francia, por supuesto sería increíble. Sería el punto máximo de mi carrera, pero sé que es algo que no llegará fácilmente y tendré que trabajar mucho los próximos años, si es que tengo la posibilidad de lograr la quinta victoria en el Tour.

Aún así, ¿crees que tienes opciones de conseguir tu quinto título en el Tour de Francia o es un objetivo muy difícil de lograr ahora mismo? El mayor reto, para mí en este momento, es concentrarme en regresar al nivel que tenía antes de la caída. En ello es en lo que pondré toda mi energía para recuperar mi fuerza y, a partir de ello, podremos hablar de cuáles carreras intentaré ganar y cuales no. Mi mayor concentración es regresar a mi nivel.

¿Qué valoración haces del recorrido del Tour de Francia? En realidad, es un Tour de Francia bastante equilibrado, dos contrarreloj, algunas interesantes etapas de montaña, un Tour de los más equilibrados de los últimos años.

A parte del Tour de Francia, ¿qué otro sueño te queda por realizar en el ciclismo profesional? Para mí, en mi carrera profesional, siempre han sido las Grandes vueltas: el Giro, el Tour y la Vuelta. Tengo 4 títulos del Tour de Francia, dos títulos de La Vuelta y uno del Giro. Si en el futuro pudiera añadir alguno más a mi palmarés, sería todo un sueño.

¿Tienes la ilusión de luchar por estar en los Juegos Olímpicos o lo ves muy complicado por tus condiciones físicas este año? Personalmente, teniendo en cuenta como estoy en la actualidad, ser parte del equipo olímpico es todo un reto.

Tienes 35 años. Te incorporaste este año en las filas del Israel Start-Up Nation. ¿Cuál es tu futuro? ¿Te planteas seguir en el ciclismo profesional el próximo año? Sí, me he comprometido con el Israel Start-Up Nation por unos años hasta el final de mi carrera. No me iré a ningún otro equipo en un futuro inmediato.

¿Cuántos años te gustaría seguir en el ciclismo profesional? Al menos, los próximos cinco años.

Si tuvieras que elegir una carrera, ¿con cuál te quedas: Giro, Tour y Vuelta? ¿Y por qué? Yo pienso, naturalmente, que elegiría el Tour de Francia, puesto que tengo cuatro títulos y sería un sueño intentar entrar en el club exclusivo de los pentacampeones.

Si no no fuera por el Tour de Francia, ¿qué otra carrera te gustaría ganar? La Vuelta a España o el Giro de Italia.

¿Es posible verte en la Vuelta a España 2021? ¿Por qué no?

Tu carrera profesional es admirable por lo logrado hasta ahora. ¿Te dolería retirarte en estas condiciones físicas sin ganar una carrera? No, estoy contento con lo que estoy haciendo y eso hace más fácil todo.