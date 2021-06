Djokovic aguantó el chaparrón como pudo. La concentración del serbio se mantuvo durante el tercer set, aprovechando sus servicios y rompiéndole el saque al griego en el cuarto juego.

'Nole' se vino arriba con el 3-1, pese a que Tsitsipás le puso muy difícil el 'deuce', y sumó el cuarto juego a su favor con el que tomó una bocanada de aire, el quinto con el que empezó a volar y el sexto con el que se agenciaba el primer set y le complicaba las cosas a Tsitsipás (6-3).

Djokovic keeps his title hopes alive, rebounding to close out the third set 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/7tg0gV1yGw“