Andújar elimina a Thiem en primera ronda de Roland Garros

La primera gran sorpresa de Roland Garros 2021 la ha protagonizado el español Pablo Andújar, que ha eliminado en primera ronda al número cuatro del mundo, Dominic Thiem, uno de los grandes tenistas sobre tierra batida del momento, finalista en París en 2018 y 2019.

El tenista español levantó, además, dos sets en contra para imponerse por 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 y 6-4 en 4 horas y 28 minutos sobre la pista central de Roland Garros.

Pocas semanas después de haber derrotado al suizo Roger Federer en el torneo de Ginebra, Andújar volvió a deshacerse de un 'top 10' y se medirá al vencedor del duelo entre el argentino Federico Delbonis y el macedonio Radu Albot.

Aunque Thiem no atraviesa el mejor momento de su carrera, la victoria de Andújar tiene un gran mérito, firmada en la pista central de Roland Garros ante uno de los mejores tenistas del mundo. Es la peor actuación en toda la carrera de Thiem en Roland Garros, donde el año pasado cayó en cuartos, tras dos finales consecutivas y otras dos semifinales.

Andújar: "Es un regalo que me hace el tenis"

Es la primera vez en su carrera que Andújar remonta dos sets en contra y su sexta victoria contra un top10, aunque el español sabe lo que es aguantar en la pista, porque se trata de su quinto triunfo consecutivo a cinco mangas. "Esto es un regalo que me hace el tenis", indicó el español desde la pista, donde atribuyó su triunfo a la fe. "Soy el primer sorprendido, pero he creído hasta el final, finalmente es algo muy especial, tengo 35 años, no sé cuanto tiempo que queda", dijo.

Andújar, que encadenaba tres años consecutivos con derrota en primera ronda en París y que nunca ha ganado más de dos partidos en una misma edición del Grand Slam de tierra batida, se apunta un triunfo de mucho mérito.

"Para mi es un regalo, en estas condiciones en la Philippe Chatrier, contra un rival como Thiem, es un regalo que me ha hecho el tenis. He creído en la victoria porque hace dos semanas, contra Federer, también jugué muy bien y aquello fue otro regalo, quizá más grande", señaló.

"Normalmente estos partidos son un mal sorteo para mí, sé que Dominic no está en un buen momento, pero he luchado hasta el final porque sabía que tenía el nivel", agregó el jugador, cuya mejor actuación en un Grand Slam fueron los octavos de final del Abierto de Estados Unidos de 2019.