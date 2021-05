Chelsea y Manchester City protagonizan este sábado una nueva final de Champions cien por cien inglesa... al menos en la nacionalidad de los clubes que la disputan, ya que el fútbol moderno nos dibujará una vez más un choque multinacional con destacados 'brochazos' de fútbol español.

Este sábado, al césped del estadio Do Dragao de Oporto saltarán de inicio solo cuatro ingleses, pero también cuatro españoles. En principio, Laporte y Rodrigo apuntan al once del City, Azpilicueta al del Chelsea y Mateu Lahoz hará lo propio al frente del equipo arbitral de la final. En la banda, otro español, Pep Guardiola, y un alemán, Thomas Tuchel.

Pero no serán los únicos españoles presentes en una final inglesa en la que la 'marca España' puede ser determinante y en la que juega el equipo que más jugadores aportará a la selección española en la Eurocopa, el City, con cuatro. Analizamos el papel que tendrán los españoles en la final.

Pep Guardiola, a refrendar su éxito en el City

Sin duda, uno de los entrenadores más importantes de los últimos años, Pep Guardiola buscará en Oporto su tercer título de Champions, con lo que igualaría a Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Sería el primero con el Manchester City y el primero fuera de España, ya que los dos previos los logró con el Barcelona. Guardiola, que lleva diez años sin levantar la 'Orejona', tiene ante sí el reto definitivo de un club que quiere refrendar con el máximo título posible estos años de inversión y trabajo para convertirse en un grande del fútbol mundial, cerrando una temporada de ensueño en la que ya ha conquistado Premier League y Carabao Cup, y fue subcampeón de la FA Cup.

César Azpilicueta, capitán 'blue'

El único español que apunta al once del Chelsea es el capitán 'blue', César Azpilicueta. El polivalente defensa navarro ha sido un fijo para Tuchel en la recta final de temporada y su fantástico rendimiento ha sido premiado por Luis Enrique con un puesto en la selección para la próxima Eurocopa. Si el Chelsea gana la Champions, Azpilicueta se convertiría, además, en el primer español que levanta literalmente la 'Orejona' con un equipo extranjero. Capitán 'blue' desde 2018, ya izó la Europa League. Este sábado, el máximo distintivo continental le espera.

Rodrigo Hernández, el timón del City

Guardiola ganó dos Champions con Busquets en el centro del campo. A Manchester, el técnico catalán se llevó a su relevo natural, al jugador que aspira a suceder al incombustible 'Busi' en el centro del campo de la selección: Rodrigo Hernández. El exatlético ha finalizado la Premier como el jugador que más pases ha completado con éxito (2.785) y tiene este sábado, delante de una 'bestia' como Kanté, su primer gran reto junto con la próxima Eurocopa.

Marcos Alonso, un 'puñal' en el banquillo

Marcos Alonso no partirá de inicio en el once del Chelsea, en un año en el que comparte minutos con Chilwell. El 'puñal' español gozó de la confianza de Tuchel en su llegada, pero el alemán ha acabado apostando por el joven inglés, pese a que no ofrece el talento ofensivo de Alonso, como demostró precisamente en el último choque contra el City, al que le marcó un tanto. Como curiosidad, de gozar con minutos, será la tercera final de Champions que juega un Marcos Alonso, tras las cinco jugadas, y ganadas, por su abuelo, 'Marquitos', con el Real Madrid en los 50, y la jugada, y perdida, por su padre con el Barça en 1986.

Aymeric Laporte, en boca de todos

La gran novedad de Luis Enrique para la Eurocopa apunta al once titular de Guardiola para la final. El hispanofrancés, en boca de todos por su nacionalización exprés y su inclusión en la lista de la selección, afronta este sábado su primera final de Champions. El que fuera fichaje más caro de la historia del City, al que llegó por 65 millones de euros (ya superados por De Bruyne, Dias y Mahrez), destaca por su buena salida de balón y su poderío en los balones aéreos.

Kepa Arrizabalaga, en la encrucijada

El meta vasco vive su temporada más difícil como profesional. Con apenas ocho partidos disputados, solo uno de ellos en Champions, Kepa perdió la titularidad de la portería del Chelsea en favor de Edouard Mendy, pese a que había sido indiscutible las dos últimas temporadas. Arrizabalaga partirá, por tanto, desde el banquillo en su primera final de la Champions, con la que pondrá punto y final a su temporada, ya que se ha quedado fuera de la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa.

Eric García se quiere despedir a lo grande

Otra de las sorpresas de la selección española es la presencia de Eric García. El central del City espera poner un broche de oro a su trayectoria como 'cityzen' ganando la final de la Champions. Con claro futuro azulgrana, García tendrá que esperar en el banquillo para contar con minutos en Oporto. Es su lugar natural en el Etihad Stadium esta temporada, en la que apenas ha contado para Guardiola, con solo diez partidos jugados.

Ferrán Torres, un valor en alza

El joven valor español está rindiendo a un gran nivel en su primera temporada en el Manchester City. Máximo goleador de su equipo en la actual edición de la Champions con cuatro goles, más los siete marcados en la Premier, Torres se ha erigido como un jugador a tener en cuenta para Pep Guardiola, pese a la tremenda competencia que tiene en la parcela de ataque del City. También cuenta con la confianza de Luis Enrique y será el cuarto miembro del City en disputar la Eurocopa con España.

Adrián Bernabé, una diamante por pulir

Otra perla del City pescada de la cantera del Barcelona es Adrián Bernabé. Aún sin hueco en el primer equipo del City, donde Guardiola le dio la alternativa en un partido de Copa, Bernabé termina contrato el 30 de junio y podría regresar al Barcelona.

Mateu Lahoz, el árbitro estrella de Europa

España no solo puede presumir de entrenadores y jugadores de alto nivel. También puede hacerlo de árbitros como Mateu Lahoz, que ha sido designado para dirigir la final de la Champions entre el Chelsea y el Manchester City, su primera final de Champions y la tercera para un españo, tras Díaz Vega y Mejuto González. Lahoz ya dirigió la semifinal entre PSG y City, y su estilo, en el que priman el diálogo y las pocas interrupciones de juego, gusta en Europa. Lahoz, además, estará en la Eurocopa.