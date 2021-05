La Juventus de Turín ha anunciado oficialmente la contratción de Massimiliano Allegri como entrenador, horas después de cesar a Andrea Pirlo en el cargo. La 'Vecchia Signora' ha emitido un comunicado en el que saluda al técnico con un "bienvenido a casa, Max".

En su anterior etapa, entre las temporadas 2014-2015 y 2018-2019, Allegri conquistó la liga en cuatro ocasiones consecutivas haciendo doblete con la Copa de Italia y ganando dos Supercopas.

Al técnico solo se le escapó la Champions, llegando disputar la final contra el Real Madrid en 2017 en Cardiff (Gales), pero la Juve acabó perdiendo 4-1 contra los de Zidane.

Precisamente, tras la marcha del francés del banquillo del Madrid, Allegri era una de las opciones preferidas junto a su compatriota Antonio Conte.

Horas antes de conocerse su contratación, el club hacía oficial la marcha de Andrea Pirlo, quien no ha podido renovar el 'Scudetto' de la Serie A y caer en los octavos de la Champions pese a tener un equipo plagado de estrellas. Una Copa y una Supercopa es su bagaje.

El ex jugador de la Juve se ha despedido con una carta publicada en las redes sociales, en la que reconocía no esperar este final: "Esta aventura, pese a un final que no esperaba, hizo aún más claro qué futuro quiero. Espero que esté lleno de satisfacciones como las que viví en mi carrera de jugador".