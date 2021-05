Mendilibar no seguirá en el Eibar tras el descenso a Segunda

José Luis Mendilibar no continuará com técnico del Eibar la próxima campaña, en la que el equipo jugará en Segunda División tras no lograr la permanencia esta temporada.

"El club armero y el entrenador de Zaldibar han decidido separar sus camino de mutuo acuerdo", dice el comunicado del club, que rescinde el contrato con el que ha sido el entrenador del Eibar durante las últimas seis temporadas, todas ellas en Primera División.

“Eskerrik asko amets honetako gidaria izateagatik!



��❤️



¡Gracias por haber sido protagonista fundamental de este maravilloso sueño!#EskerrikAskoMendilibar pic.twitter.com/VSefWvdKG0“ — SD Eibar (@SDEibar) May 25, 2021

El preparador vizcaíno ha dirigido al equipo en un total 248 encuentros en estos últimos seis años. Se hizo cargo del equipo en la temporada 15/16, sustituyendo a Gaizka Garitano, y en sus primeros cinco campañas al frente del equipo alcanzó el objetivo de la permanencia con holgura. Destaca especialmente la temporada 17-18 en la que el Eibar obtuvo su mejor clasificación en Primera (9º), siendo el mejor equipo vasco.

Desafortunadamente, en esta última campaña Mendilibar no ha logrado su sexta salvación al frente del equipo, en un año de máxima dificultad en el que el Eibar ha concluido en última posición.

Junto a Mendilibar, dejan también la entidad armera Toni Ruiz (preparador físico), Iñaki Bea (segundo entrenador) y Josu Anuzita (entrenador de porteros).