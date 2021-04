El CN Sabadell ha decidido apartar al jugador Nemanja Ubovic de los entrenamientos y partidos oficiales hasta que se resuelva el expediente informativo abierto desde el pasado 18 de abril, tras lo supuestos insultos homófobos que denunció Víctor Gutiérrez, waterpolista del CN Terrasa. Así lo ha dado a conocer el equipo a través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de Twitter.

El club también señala "la existencia de versiones contradictorias, que están siendo estudiadas" y condena las amenazas e insultos que están recibiendo tanto su jugador como su familia en las redes sociales. El comunicado finaliza con la reiteración del CN Sabadell de reprobar "cualquier actuación homófoba, xenófoba y racista".

Hechos denunciables

Los supuestos insultos homófobos tuvieron lugar el sábado 17 de abril durante la 15º jornada de la División de Honor masculina. Poco después, Víctor Gutiérrez lo denunció en su cuenta oficial de Twitter: "He sufrido un episodio de homofobia compitiendo. Un rival me ha llamado hasta en dos ocadiones 'maricón'. Es lamentable que estos comportamientos se den en los recintos deportivos. (...) Yo estoy muy orgulloso de ser quien soy (...), pero mis lágrimas son de rabia e impotencia porque un compañero de profesión quiera atacarme por ahí".

Aunque en un primer momento Víctor Gutiérrez no señaló al waterpolista del que habría recibido esos insultos homófobos, lo acabó haciendo ante la falta de arrepentimiento de Ubovic. "Tras el paso de las horas y después de no haber recibido ningún tipo de disculpa por parte del jugador, he decidido no proteger a la persona que me insultó", señaló el jugador del CN Terrasa antes de revelar el nombre de su rival.