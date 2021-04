LaLiga ha comunicado este viernes que no ha encontrado prueba alguna de que el jugador del Cádiz Juan Cala realizara insultos racistas al jugador del Valencia Mouctar Diakhaby en el partido disputado el domingo en el Ramón de Carranza. Un incidente que provocó que los jugadores ché se marcharan del campo durante unos minutos y posteriormente expresaran su rechazo al racismo en el fútbol.

Sin embargo, tras analizar "los archivos audiovisuales disponibles", el organismo presidido por Tebas dice en su informe que no ha encontrado ninguna muestra de que Cala llamara 'negro de mierda' a Diakhaby, tal y como denunció el jugador francés.

"Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby", señaló en un comunicado.

"Concretamente, han sido examinados los archivos audiovisuales y digitales disponibles, se han analizado los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales", aclaró LaLiga.

Cala negó en todo momento haberse dirigido en esos términos a Diakhaby, asegurando que el defensa francés se lo había "inventado" o lo había "entendido mal".

Cala: "Nunca he llamado 'negro de mierda' a Diakhaby, es falso"

El Comité de Competición de la RFEF decidió abrir un expediente disciplinario el pasado miércoles, mientras que LaLiga inició el día después del encuentro un procedimiento interno de investigación para esclarecer lo que había pasado, aunque finalmente no ha encontrado pruebas para acusar a Cala.

El Valencia sigue defendiendo a Diakhaby

Tras este informe, el Valencia ha emitido un comunicado apoyando la postura de su jugador, y asegurando que "no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho".

“COMUNICADO OFICIAL – INFORME DE LALIGA ⤵️“ — Valencia CF ������ (@valenciacf) April 9, 2021

“Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho“

El club ché segura que la investigación "no puede confirmar TODAS las palabras que Diakhaby escuchó" y que, pese a la investigación llevada a cabo, "en ningún caso el Club cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby."

"Nuestro objetivo es ver un cambio, ver una respuesta apropiada a este incidente tan grave, ver movimiento para cambiar las normativas y las actitudes a la hora de hacer frente a este tipo de problemas cada vez que surjan", dice en su nota que termina con un "¡NO AL RACISMO!".