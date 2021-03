La París-Niza, que se está disputando en tierras francesas desde el pasado 7 de marzo, no terminará su prueba en la localidad costera, el próximo domingo 14, sino que lo hará en Levens. Las autoridades francesas han cerrado perimetralmente la ciudad de los Alpes Marítimos durante este fin de semana debido a la alta incidencia de coronavirus.

La ASO se ha visto obligada a modificar el recorrido de las etapas 7 y 8 correspondientes a este sábado y domingo debido al cierre perimetral que sufre Niza.

La séptima jornada finalmente saldrá desde Le Broc y tendrá su final en alto en La Colmiane. La última etapa se correrá desde Le Plan Du Var hacia Levens, con un terreno principalmente llano.

“Stage 8: the start has been moved to Le Plan Du Var, with a start-time at 14:25 leading into a 92.7 km ride to Levens.#ParisNice pic.twitter.com/ng9azcpJYd“