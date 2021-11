La FIM, IRTA y Dorna Sports han anunciado este lunes la cancelación del Gran Premio de Japón en el circuito Twin Ring Motegi, que se iba a disputar del 16 al 18 de octubre, como consecuencia de la actual pandemia de Covid-19.



El icónico trazado de Twin Ring Motegi ha estado en el calendario desde 1999 y la FIM, IRTA y Dorna Sports esperan volver allí en 2021.

Kaoru Tanaka, presidente de Mobilityland Corporation señaló en una nota de prensa que "Mobilityland se ha estado preparando para el Gran Premio de Japón de este año, sin embargo, las situaciones en Japón y Europa son impredecibles y se espera la extensión de la prohibición internacional de viajes".

