La AFE duda de la constitucionalidad del protocolo del CSD

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha respondido con una dura carta al protocolo presentado este sábado por el CSD con cuatro fases para la vuelta a las competiciones deportivas. En la misiva tilda el aislamiento de posibles contagiados en los centros de entrenamiento de "anticonstitucional", las concentraciones de hasta un mes considera que "puede ser incostitucional", exige el visto bueno de Sanidad y advierte de que "no hay riesgo 0".

[El CSD presenta un protocolo con cuatro fases para el regreso de las competiciones deportivas]

El sindicato de futbolistas ha insistido en que "todas las medidas en un caso de contagio, no queden supeditadas a la decisión ni de LaLiga, ni de la RFEF, ni siquiera del CSD, por entender que debe ser el Ministerio de Sanidad el que debe actuar, porque estamos en medio de una pandemia y de un problema grave de salud pública".

También deben ser las autoridades santiarias las encargadas de "tomar las decisiones en relación con la adquisición y disponibilidad de material médico y de desinfección, así como de equipos para realizar pruebas o test". Exigen "un mecanismo de coordinación y supervisión sobre posibles incumplimientos de este protocolo".

Las concentraciones y el aislamiento en centro de entrenamiento, puntos críticos

Las concentraciones de "tres a cuatro semanas". El organismo dirigido por David Aganzo avisa de su posible inconstitucionalidad, "por cuanto que está limitando derechos, además de privar de días con las familias, en base a que se supone una prevención que en un sistema de libertades no cabe".

El protocolo planteaba la exigencia de dos habitaciones libres en las residencias de los centros deportivos para aislamiento de posibles contiagiados, a lo que la AFE responde que no entienden que "se habiliten espacios fuera del hospital o del entorno familiar, y pasar la cuarentena en lugares apartados, una vez que ya no puede entrenar, porque además de estigmatizar a los deportistas, no se aclara en qué espacio, sobre qué derechos y en qué circunstancias una persona permanecerá en cuarentena, sin mediar derechos que tiene como paciente". "Esta medida es anticonstitucional", concluye contundentemente la carta.

Además reclama más información de qué hacer en caso de darse un positivo: "No se aclara nada respecto a si una vez ha dado positivo, y por precaución, como ya se produjo un precedente en nuestro deporte, significará que entra en cuarentena el equipo entero".