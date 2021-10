Michael Robinson, fallecido este martes, jugaba su tercera y última temporada en Osasuna. Era un cuatro de septiembre de 1988, en la primera jornada de liga en un Real Madrid Osasuna de Pamplona en el Bernabéu. A los 17 minutos aquel jugador “inglés” que había llegado al equipo navarro junto a otro futbolista británico del Liverpool, Sammy Lee, marcaba un gol que adelantaba a los visitantes. Yo estaba en el Bernabéu para hacer el resumen de ese partido para Estudio Estadio y enseguida pensé en la importancia de aquel gol para Osasuna.

Luego empató Martín Vázquez, marcó Schuster y acabó cerrando el definitivo empate a dos, otro histórico de Osasuna como Pizo Gómez. Llegó el momento de las entrevistas y yo pedí al Madrid entrevistar a Michael Robinson. Había leído muchas entrevistas con esa pareja británica, especialmente en Don Balón. Era habitual por entonces, hacerles fotos como si fueran dos personajes del bosque de Sherwood y los dos, dos integrantes más de la leyenda de Robin Hood. A mí siempre me llamaba la atención la naturalidad con la que se prestaban a hacer aquellos reportajes que, por otra parte, en los años 80 y hasta bien entrados los 90, eran casi diarios en la prensa deportiva. Había que rellenar la semana con lo que fuera.

Pero también llamaba mi atención, como a muchos otros periodistas, el hecho de que ambos hubieran elegido Pamplona para vivir sus últimos días de fútbol. Robinson contó en muchas ocasiones que cuando fichó por Osasuna, pensó que era el nombre de la ciudad y no del equipo y que tuvo que buscar en el mapa de España, dónde estaba exactamente ese lugar llamado Osasuna.

Así que, con toda esa curiosidad encima, le pedí al entonces jefe de prensa del Real Madrid, José Luis Hurtado, que por favor me trajera a Robinson al cuarto de las entrevistas. Hurtado fue el primer jefe de prensa moderno que tuvo el Real Madrid. Venía de la empresa privada y sabía entender perfectamente las necesidades de los medios de comunicación. Siempre fue amable, educado con TVE y ayudaba en todo lo que podía. Con el paso del tiempo, ese departamento de prensa, como todos, han ido creciendo tanto que ya se hace difícil trabajar y pedir entrevistas con la “facilidad” con la que lo hacíamos entonces.

El cuarto de las entrevistas para TVE (no había más teles españolas en aquellos partidos) era un cuarto de decoración y aspecto rancio. Con un tapiz en la pared principal con el escudo del Real Madrid, un sofá de tres plazas y dos butacones de color carmesí a cada lado, en los que te hundías hasta casi el subsuelo del Bernabéu. Por eso yo, para esperar a Robinson me senté en el sofá, porque si me sentaba en la butaca, tenía una sensación rara, incómoda y no me sentía a gusto.

"Enseguida apareció el Robinson que todos conocemos hoy"

Apareció Robinson, sonriente, nos saludamos y le pregunté por su gol. Destaqué la importancia de ese gol y el hecho de que debía sentirse contento por marcar en un sitio tan importante como el estadio del Madrid. Enseguida apareció el Robinson que todos conocemos hoy. Nada de darse importancia, nada de querer figurar, nada de sacar pecho; todo lo contrario. Una naturalidad no forzada que te enganchaba desde el primer segundo. Una chispa en la forma de hablar, con ese castellano que aún tenía mucho de acento inglés, pero en el que veías que dominaba nuestras expresiones más normales: “nada de gol, suerte, le di con la caña y entró” Me llamó la atención. Era como si estuviera entrevistando a un futbolista de regional. O, a un futbolista de los barrios obreros ingleses de esos que al final celebran el final de cada partido con unas pintas a su salud.

“Yo creo José Ángel, que sería un buen comentarista, igual podías ficharlo“

Al volver a la redacción le comenté José Ángel de la Casa, por entonces director de Estudio Estadio, que me había llamado la atención, la gracia de ese jugador inglés y que, “yo creo José Ángel, que sería un buen comentarista, igual podías ficharlo”. José Ángel, era y es un persona y un profesional muy discreto; sabe muy bien lo que quiere, pero antes de lanzarse a tomar una decisión se lo piensa mil veces. Aquel día, no me dijo, ni si, ni no. Yo me quedé un poco decepcionado, porque yo le había planteado aquella opción muy emocionado al ver las posibilidades que tenía Robinson (os aseguro que no tiene ningún mérito, se veía muy rápido aquello) y como se quedó frio, pues me dejó a mí más helado todavía. Y no supe más del tema. Ni volvimos a hablar más de Robinson. Michael metió 3 goles y jugó solo 13 partidos aquella temporada 88/89. Sus lesiones le obligaron a ir dejando poco a poco de jugar. Pero antes de la retirada y en aquella misma temporada, me pasó otra anécdota muy buena con Robinson.

00.46 min Jesús Álvarez, sobre Robinson: "Era muy imaginativo"

Esta vez fue en el Sadar donde José Ángel de la Casa me había encargado ir para hacer un reportaje especial de un Osasuna Real Madrid. Antes del partido, Robinson que se recuperaba de su lesión, andaba por allí en el túnel de vestuarios y se asomaba con timidez al campo. A mí me extrañó un poco aquello, pero supuse que es que le fastidiaba no jugar. Y, animado por mis ganas de hacer un buen trabajo y por la naturalidad del jugador, fui hacía él, para proponerle salir al terreno de juego, darse una vuelta por la banda, para que la gente lo aplaudiera y luego volver al túnel tranquilamente. Supuse que a él le animaría y a mí, me vendría bien para mi reportaje.

-¡Robinson, sal por favor a la banda, pasea, saluda a la grada, te hacemos unos planos y vuelves al vestuario! ¿Te parece? “No, gracias, Paco, estoy muy bien aquí, gracias.” ¡Me quede helado! ¿Qué raro? pensé. Bueno, igual no me ha entendido. Repetí mi invitación. ¡Va, Robinson por favor, es un momento! “No, no gracias, muy amable” Pensé, éste se está quedando conmigo y como era muy pesado, insistí una tercera vez. Robinson -solo unos planos, por favor. Esta vez, accedió. Y salimos a andar por la banda de El Sadar.

Él, cojeando, yo entusiasmado. Pero el recibimiento fue frio. No se estaba produciendo lo que yo buscaba. Y, Robinson, estaba haciendo lo que yo le pedía, por cumplir nada más. No le ponía mucha chicha al asunto. Y ninguna emoción y vi que aquello no tenía mucho sentido. Así que, lo rodamos, pero quedaron unas secuencias, más bien sosas. Yo las incluí en el reportaje y ya quedaron mejor, pero no era lo que yo pensaba.

01.37 min Xavi Diaz: "Con Michael Robinson querías estar horas y horas"

Algún tiempo después, Michael me explicó el porqué de aquella reacción fría. En realidad, él no estaba pasando por un buen momento en Pamplona. El asunto de la rodilla y la lesión no acaba de ser entendido por todos y en ocasión le habían pitado y no tenía ninguna gana de pasearse por allí cojo y someterse al veredicto de la grada. Y luego me dijo que lo pasó fatal, “que lo último que quería era andar por allí en el césped pero que, ya que te pusiste tan pesado, pues no me quedó otro remedio y lo hice, pero que sepas que me metiste en un buen charco” Vaya metedura de pata la mía.