Fútbol | Real Betis

Pocos jugadores hay tan buenos y con tanto arte como Joaquín Sánchez en la historia del fútbol español. El extremo andaluz se ha ganado a base de minutos y goles su renovación con el Betis a pesar de que el DNI desvele que acumula 38 años, más de 20 como profesional del balompié.

"No me esperaba estar así a esta edad, físicamente me encuentro demasiado bien", confiesa el del Puerto de Santa María a la cámara y el micrófono de Televisión Española.

Y es que Joaquín es ya un mito del beticismo a la altura de los Cardeñosa o Gordillo (personificación, según Joaquín, de la "felicidad") gracias a su nivel y a su carisma. "En la presentación me harté a llorar, soy muy sentimental y me afectan mucho las cosas", confiesa.

Exjugador de Valencia, Málaga y Fiorentina, Joaquín reconoce que "nadie" le ha "regalado nada" en el mundo del fútbol: "Lo difícil no es llegar, lo difícil es ser alguien en el mundo del fútbol", analiza.

En su dilatada trayectoria ha coincidido con grandes jugadores pero siempre ha tenido claro que para él siempre fue una referencia Raúl González, exjugador del Real Madrid. Club con el que siempre le han relacionado e incluso aún hoy relacionan. "Era el mejor como jugador, como capitán y como persona", asegura.

A pesar de su admiración por Raúl, no oculta que Messi está marcando una época, "Leo es diferente a todos".