Valverde: "Contra el Levante puede pasar cualquier cosa"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha advertido que "en los partidos contra el Levante puede pasar cualquier cosa", recordando lo imprevisible que es el conjunto valenciano.

[Levante - Barcelona, en vivo, sábado a las 18:30 h. en RTVE.es]

"Es un equipo que intenta presionar alto y atacar con muchos jugadores. Si te quitan la pelota, tienen un contraataque mortal, con jugadores muy rápidos como Morales o Hernani. Son partidos en los que puede pasar cualquier cosa", ha afirmado.

Valverde cree que el equipo de Paco López "estaba en un momento de inestabilidad" tras su mal encuentro contra el Espanyol (0-1), "pero en Anoeta (1-2) volvieron a ser el equipo reconocible del año pasado".

En cuanto a su equipo, el preparador extremeño ha destacado que, tras un mal inicio, "sobre todo fuera de casa, donde nos atrancamos en varios partidos", ha ido "recuperando posiciones", aunque considera que todavía hay margen de mejora.

Ante el Levante, intentará mañana consolidarse en el liderato, probablemente una semana más sin el defensa Samuel Umtiti, que sigue con las molestias en la rodilla izquierda que arrastra desde antes del Mundial.

"Vamos a ver cómo responde al entrenamiento de hoy y, en función de eso, decidiremos. Él ha tenido los problemas que todos conocemos del año anterior, y vamos a ver si lo logramos solucionar entre todos de una vez y pueda tener más continuidad", ha indicado.

Valverde: "Umtiti tendrá que ganarse el puesto"

En cualquier caso, Valverde ha recordado que cuando Umtiti esté al cien por cien recuperado "tendrá que ganarse el puesto" después del "rendimiento altísimo" que está teniendo su compatriota Clement Lenglet.

“Lenglet es un jugador absolutamente fiable“

"Clement está actuando a un gran nivel. Es un jugador absolutamente fiable y un gran profesional que se ha asentado en esa posición", ha añadido.

Del compañero de Lenglet en el eje de la zaga, Gerard Piqué, Valverde ha dicho no estar preocupado por la cantidad de tiempo que dedica a promocionar la nueva Copa Davis, competición que organiza su empresa, ante su inminente puesta de largo en Madrid.

"No creo que sea nada nuevo para él. Si veo que se descentra y su nivel baja, me tendré que preocupar, pero no creo que tenga que preocuparme antes de tiempo", ha comentado al respecto.