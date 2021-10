Mercado de Fichajes

00.55 min El jugador colombiano James Rodríguez está cerca del Atlético y su fichaje, según Miguel Ángel Gil, "depende de Florentino Pérez", presidente del Real Madrid, club al que pertenece Rodríguez.

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha confirmado el interés del conjunto rojiblanco en hacerse con los servicios de James Rodríguez. "Sería muy bonito", aseguró el directivo pero apuntó que "depende mucho del presidente del Real Madrid", Florentino Pérez.

"No te puedo decir", contestó el máximo accionista del Atlético durante una entrevista en el programa 'Fuera de Juego' de 'ESPN', sobre si finalmente el futbolista será una de las incorporaciones del club rojiblanco para esta temporada. "Me consta que a Simeone le gusta", agregó.

“"Creo que es un jugador que podría rendir muy bien. Sé que a nuestro técnico le gusta".



Opina Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid. ��️



�� EN VIVO

�� ESPN pic.twitter.com/qcEP5SnHT9“ — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 26, 2019



"Me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible. La verdad, sería muy bonito", agregó al respecto.

Yangel Herrera, del City al Granada El Granada sigue reforzando su plantilla con la llegada de Yangel Herrero, que llega cedido desde el Manchester City por una temporada, con opción a compra al final de la misma. “�� @YangelHerrera8 se une al #Granada como cedido por el @ManCityES



��️‍♂️ El jugador entrena esta mañana ya con sus compañeros.



�� Será presentado esta tarde a las 18:00h, en la Ciudad Deportiva GCF.



�� Puerta abierta para los aficionados.#BienvenidoYangel“ — Granada C.F. (@GranadaCdeF) July 26, 2019 Herrera, centrocampista venezolano de 21 años, llegó al city en 2017 pero ha estado jugando como cedido en el New York City FC (33 partidos) de la MLS y en la SD Huesca (17 partidos).

El Barça renueva a Lieke Martens El FC Barcelona confirmó este viernes el acuerdo con la delantera Lieke Martens para la renovación de su contrato para las próximas tres temporadas, por lo que la holandesa permanecerá en el club hasta el 30 de junio de 2022. “✍⚽ Agreement for the renewal of @liekemartens1 contract, until 2022 ▶ https://t.co/Y9EZqBBbZs #FCBFemeni #WeAreFootballers pic.twitter.com/d5Vcd7DZzN“ — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) July 26, 2019 La internacional, de 26 años y ganadora del 'The Best' en 2017, iniciará este año su tercera temporada como azulgrana después de una

última campaña en la que fue finalista de la Liga de Campeones con el Barça y del Mundial de Francia con su selección.



El Real Zaragoza traspasa al Real Madrid a Alberto Soro El club aragonés ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para el traspaso de su jugador Alberto Soro al Real Madrid, aunque el mediapunta de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), disputará la próxima temporada cedido en el club aragonés. “�� OFICIAL | Acuerdo para el traspaso al @realmadrid de Alberto Soro, que jugará cedido en el #RealZaragoza https://t.co/EXMLOEqt2Q pic.twitter.com/aw6uydoYMs“ — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 26, 2019