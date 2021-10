La diferencia entre un buen y un mal entrenador puede estar en su capacidad de comunicación, en transmitir mensajes sencillos pero a su vez potentes, que lleguen y marquen al futbolista, en eso Johan siempre fue el mejor.

Se ha comentado mucho el enfrentamiento ante Manolo, el jugador del Atlético que era un maestro del desmarque. El técnico holandes preguntó a sus jugadores: "¿Cuál es la mayor cualidad de Manolo?", varios jugadores respondieron al unísono: "El desmarque" y el entrenador les convenció de que entonces lo mejor era "no marcarle", cuando otros místers le ponían doble vigilancia él veía más allá.

Sus mensajes a veces eran tan simples e incontestables como el que aparece en el vídeo homenaje que le ha hecho el Barcelona y ha colgado en su web. "Mientras tú tienes el balón el contrario no te puede marcar un gol", declaró el neerlandés con su clásica media sonrisa.

El Ajax quiso recordarle tras eliminar al Real Madrid con otra de sus míticas frases. "¿Por qué no vamos a poder vencer a un equipo más rico? Yo nunca he visto a una bolsa de dinero meter un gol" y acompañaron el tweet de una foto con su dorsal que casualmente coincidía con el resultado 1-4.

“"Why couldn’t you beat a richer club? I’ve never seen a bag of money score a goal." �� #CruyffLegacy pic.twitter.com/5KEbKAyg2K“