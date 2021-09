El Valencia ha dicho adiós a la Champions League después de caer 1-0 ante la Juventus de Turín, gracias a un solitario tanto de Mario Mandzukic que fue asistido por Cristiano Ronaldo.

El conjunto ché necesitaba ganar para seguir vivo en la competición pero en el 58 sus esperanzas se volvieron cuesta arriba cuando el delantero croata adelantó a los italianos. Este gol, en el que Madzukic solo tuvo que empujarla tras una buena jugada de CR7, terminó dando la victoria a la Juve que sella así matemáticamente su presencia en octavos de final.

Pese a todo, cuando el colegiado señaló el final del encuentro, el Valencia todavía no estaba eliminado gracias que el Manchester United y el Young Boys iban 0-0. Sin embargo, en el 91, Felliani anotó el gol de la victoria para los de Mourinho y, ahora sí, el Valencia se despedía de la primera competición continental.

Los de Marcelino tendrán que pelear a partir de ahora por la Europa League, aunque todavía deben disputar un último partido de Liga de Campeones ante el United en Mestalla.

Dominio de la Juve sin grandes ocasiones

Pese a la necesidad, los de Marcelino saltaron al Juventus Stadium sin ansiedad. Cedieron el balón a la Juve y mostrando una excelente seguridad defensiva apostaron por jugar a la contra.

La Juventus comenzó avisando con varios disparos de Cristiano que no llevaron verdadero peligro sobre la meta de Neto. Los italianos lo intentaron constantemente por la izquierda, la banda del astro portugués, pero todas las ocasiones se encontraban con una zaga valencianista atenta y que despejaba el peligro. Los bianconeros llegaron a reclamar hasta cuatro penaltis aunque el colegiado acertó al no señalarlos ya que no eran.

El Valencia, en cambio, apenas salía de su campo y tampoco aprovechaba las ocasiones a balón parado. Como cuando Parejo falló al sacar un córner flojo y la Juventus robó el balón para montar una contra que, por suerte, pudo despejar Wass.

Aun así, y pese a que los italianos fueron los dueños del balón, la mejor ocasión del primer tiempo fue para el Valencia justo al borde del descanso, también tras un córner. Un tremendo cabezazo de Diakhaby que despejó sobre la línea Szczesny. Providencial el guardameta polaco para salvar a su equipo.