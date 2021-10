Barcelona y Celta han disputado un partidazo en el Camp Nou que se ha saldado con un empate (2-2), primeros puntos que ceden los azulgrana en Liga después de un año siendo inexpugnables. A pesar del segundo tropiezo seguido, los de Valverde seguirán siendo líderes al final de la jornada, haga lo que haga el Valencia en Getafe.

El partido lo pudo haber ganado cualquiera de los dos equipos, con un ida y vuelta en los instantes finales en la que Rubén Blanco y Ter Stegen se encargaron de ser decisivos para el reparto de puntos final.

Salió el Celta bien plantado en el Camp Nou, disputando la posesión del balón al líder de la liga, aunque las malas noticias pronto llegaron para los gallegos. Sergi Gómez chocó con Luis Suárez en el centro del campo y se tuvo que marchar del partido en el primer minuto, con el hombro derecho dislocado.

El que pronto mostró que está en plena forma fue Messi, a los cinco minutos se hizo una jugada al estilo Ronaldo también ante el Celta que no acabó en gol de milagro. El argentino cogió el balón en el centro del campo y condujo la bola entre cuatro defensores, hasta terminar la jugada con un disparo que se marchó rozando el palo de Rubén.

Avisó el Barça con el jugadón de Messi, pero fue el Celta el que golpeó primero a la contra, tras una jugada iniciada por Aspas que él mismo culminó con el primer tanto del Celta y del partido.

La parada de la temporada no evita el gol del Celta

El delantero gallego asistió a Maxi Gómez para que anotar a placer, pero Ter Stegen hizo la parada de la temporada, aunque no pudo evitar que Aspas recogiese el rechace para marcar, (0-1, minuto 19).

Menos de tres minutos tardó en responder el equipo azulgrana. Y como no, fue Messi el encargado de devolver las tablas, tras un pase entre los centrales de Paulinho que no iba dirigido a él pero que no desaprovechó para batir a Rubén con un tiro raso cruzado, (1-1, minuto 22).

Los hombres de Valverde estaban conectando jugada tras jugada, con un claro dominio del juego ofensivo y en una de esas trenzadas hizo el segundo Luis Suárez, aunque antes de anotar el tanto la jugada ya estaba anulada por fuera de juego, aunque luego se pudo apreciar que su posición era correcta.

Poco después, entre el uruguayo y el argentino forjaron otra acción que terminó con un lanzamiento de Messi estrellado en el palo derecho de la meta 'celeste'. Sería el decimoctavo balón que mandan los azulgrana a la madera esta temporada.