El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, mandó un mensaje de tranquilidad intentando imponer el deporte a la situación política de Catalunya, donde su equipo viaja para medirse al Girona, en el que dijo "es solo un partido de Liga" en el que no pensarán "en el contexto que le rodea".

"No tiene que ser algo especial para nosotros. Es un partido de Liga que jugaremos y vamos a pensar en ello, no en el contexto que le rodea. Es cierto que seguimos la situación actual pero nos concentramos únicamente en el partido, porque es lo único que nos importa", manifestó en rueda de prensa.

El técnico francés repitió el mismo mensaje cada vez que fue preguntado por la situación política que vive España y prefirió mantenerse al margen, sin mandar un mensaje como entrenador del Real Madrid que se pueda mezclar con la política.

"Veo solo una cosa, el partido de mañana y nada más. Se que hay mucho ruido alrededor y muchas cosas, no me voy a meter en este asunto. Vamos a viajar, hacer lo mismo que en todos los partidos y pensar solo en lo que vamos a hacer en el campo y nada más", aseguró.

En esa intención de Zidane de dar normalidad al encuentro, el técnico no ha analizado los jugadores catalanes como Kiko Casilla a los que dirige y para el que puede producirse una situación extraña en Girona.

"Creo que es el portero del Real Madrid y está tranquilo, preparando su partido independientemente de donde haya nacido y donde esté. Eso no lo va a cambiar, solo piensa en hacer bien las cosas en el partido y nada más. Del resto sabemos la situación pero no hemos hablado de eso porque solo nos importa el partido", sentenció.

"No me molesta jugar el domingo"

El entrenador del Real Madrid ha negado estar molesto por "jugar el domingo", teniendo que disputar el próximo miércoles su duelo de Liga de Campeones en Londres frente al Tottenham.

"No me molesta jugar el domingo. Aceptamos el calendario y es lo que hay. Jugamos domingo a las cuatro y luego el miércoles, lo único es que viajamos dos veces seguidas, pero estamos acostumbrados a jugar muchos partidos", comentó en la rueda de prensa previa al choque", ha añadido.

El técnico no podrá contar en Girona con el galés Gareth Bale ni con el costarricense Keylor Navas, ambos lesionados, sobre los que dejó la duda de si "viajan a Londres". Además, el galo tuvo buenas palabras para Marcos Llorente y Dani Ceballos, titulares contra el CF Fuenlabrada (0-2) el jueves en Copa del Rey y sobre los que dijo que son "físicamente fuertes".

“Ya valoraremos si viajan a Londres“

"Bale y Navas están mejor. Ya valoraremos la semana que viene si viajan a Londres. No han entrenado con el equipo aún. No depende de mí si están o no, depende de cómo evolucionen. El lunes les veremos y decidiremos", respondió.

"Son jugadores que físicamente son fuertes. Dani Ceballos no ha jugado mucho, pero ha podido ir con la selección y eso es bueno. Marcos está preparado para jugar en cada momento y da equilibrio al equipo. Estuvo muy bien en el último partido", agregó.