El piloto español Fernando Alonso (McLaren) se ha fijado septiembre como el momento en el que decidirá su futuro en la Fórmula 1, aunque ha dejado claro "si las cosas no cambian, hay que cambiar de proyecto" después de un trienio infructuoso de alianza McLaren-Honda, explicando que estará "muy abierto a la decisión" que tomará cuando haya reflexionado sobre ello. [GP de Canadá, en vivo, domingo a las 20:00 horas en RTVE.es]

"(Para seguir en McLaren) tenemos que ganar. Si ganamos antes de septiembre, que es cuando tomaré la decisión, entonces me mantendré aquí. No sé lo que haría, en septiembre ya lo pensaré", explicó Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Canadá, donde no escondió que su continuidad en el equipo inglés es más que dudosa.

"Nunca se sabe, no puedes estar seguro al cien por cien de lo que voy a hacer en junio, pero todos queremos ganar. Zak (Brown) ya habló del problemas con Honda, él quiere ganar y que McLaren esté en la lucha por el título. Si en tres años no estamos en esa situación las cosas tienen que cambiar, lo mismo para mí que para el equipo. Si las cosas no cambian, hay que cambiar de proyecto. Pero hasta que no me siente conmigo mismo después del verano no puedo decir que esté seguro al cien por cien. Estoy muy abierto en esta decisión que tomaré después del verano", reflexionó.

Preguntado por cómo afectaría a su futuro un posible cambio de motorista en McLaren -si se decidirían a cambiar Honda por Mercedes-, el asturiano no dejó lugar a dudas: "No va a tener ninguna incidencia en mi decisión".