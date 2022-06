El hackeo de 'dopajes admitidos' desvela a otros ilustres como Froome y Wiggins

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha informado de que los piratas cibernéticos rusos 'Fancy Bear' han vuelto a 'hackear' sus bases de datos y han filtrado un nuevo lote de datos confidenciales de 25 deportistas de alto nivel, entre los que se encuentran los ciclistas campeones del Tour y medallistas olímpicos Chris Froome y Bradley Wiggings, que según esta filtración tenían autorización médica para tomar fármacos incluidos en la lista de productos dopantes.

Al igual que en la filtración que la AMA denunció dos días atrás, con los casos de la gimnasta Simone Biles o las hermanas Williams, esta vez el grupo dio a conocer los datos confidenciales de 25 atletas, procedentes de ocho países, que tienen o han tenido exenciones por uso terapético (TUE, siglas en inglés de Therapeutic Use Exemptions) para consumir por problemas médicos sustancias inicialmente prohibidas.

Además de los ciclistas británicos Bradley Wiggins y Chris Froome, destacan otros recientes medallistas olímpicos, entre ellos el lanzador de disco alemán Robert Harting (oro en lanzamiento de disco), la tenista checa Petra Kvitova (bronce en categoría individual de tenis), la lanzadora de peso estadounidense Michelle Carter (medalla de oro en lanzamiento de peso) o la nadadora danesa Blume Pernille (oro en los 50 metros libre).

"La AMA es muy consciente de que este ataque criminal, que hasta la fecha ha expuesto imprudentemente datos personales de 29 atletas, será muy doloroso para los deportistas que han sido seleccionados, y causar temor para todos los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016 ", comentó Olivier Niggli, director general de la AMA en el comunicado.

'Fancy Bear' accedió a información de datos médicos confidenciales, tales como exenciones por uso terapéutico de medicamentos autorizadas por federaciones internacionales y organizaciones nacionales antidopaje.

Los documentos filtrados hasta ahora no incluyen a ningún deportista español.

"Tras recopilar datos de inteligencia y asesoramiento , la AMA no tiene ninguna duda de que estos ataques en curso se están llevando a cabo en represalia contra la Agencia y el sistema antidopaje mundial debido a sus investigaciones de McLaren que mostraron el dopaje patrocinado por el estado en Rusia", agregó Niggli.

Froome: "Solo confirma lo que dije"

En un comunicado, Chris Froome ha recordado que ya informó en su día de que tenía esas autorizaciones.

"Ya he discutido abiertamente con los medios de comunicación el tema del TUE y no tengo problema con la filtración, solo confirma lo que dije. En nueve años como profesional he pedido el TUE en dos ocasiones por asma, la última en 2014", ha dicho.