El escolta-alero Andre Iguodala, que vivió su noche más feliz como profesional al poder tener entre sus manos los trofeos de campeón de la NBA y de Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales, dijo que la clave de su aportación al equipo estuvo siempre en la versatilidad.

Lo consiguió después que los Warriors derrotaron a domicilio 97-105 a los Cavaliers en el sexto partido de las Finales de la NBA que ganaron 4-2 al mejor de siete.

"Mi juego siempre ha sido el de hacer todas las cosas en el campo y creo que el mejor reflejo de esa realidad quedó demostrado en estas series", destacó Iguodala, que aportó 25 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. "En las Finales necesitaban que anotase más y eso fue lo que hice sin ningún problema".

Iguodala dijo que el compañerismo y el apoyo que había dentro del equipo era algo especial y eso fue también lo que les llevó a conseguir el título de campeones.

"Nadie nota que dentro del equipo estaba el MVP de la liga (Stephen Curry) ni que yo salí de reserva durante la temporada regular", valoró Iguodala.

"Cuando salimos al campo nuestra labor es la de hacer que el equipo sea mejor y eso es lo que ha sucedido durante toda la serie de las Finales".

Iguodala, fundamental en la victoria

El entrenador de los Warriors, el novato Steve Kerr, reconoció que la labor de Iguodala a partir del cuarto partido cuando salvaron el irse abajo 1-3 para empatar a 2-2 la serie fue la clave de que el equipo recuperase su mejor versión.

"Marcar a LeBron James es la misión más difícil que hay en el baloncesto y después de ver como nos había superado en los tres primeros partidos, decidimos que Andre (Iguodala) comenzase de titular porque había sido el que mejor hizo su labor cuando lo marcó", destacó Kerr. "Pero es que también nos ayudó en otras muchas facetas del juego".

“No me sorprendió ser elegido el MVP“

Iguodala, que concluyó las Finales con promedios de 16,3 puntos, 5,8 rebotes y 4 asistencias, también valoró que el marcaje a James no se puede hacer con la mentalidad que vas a poder frenarlo porque eso era algo imposible, pero si tratar que no se sintiese confortable.

"LeBron (James) no tiene en realidad puntos débiles en su juego, lo que significa que debes centrarte en hacer pequeñas cosas que no le permitan sentirse cómodo... me ha llevado 11 años de profesional. Soy un adicto al baloncesto".

Sobre si sentía que para él era una sorpresa haber sido nombrado MVP, Iguodala fue categórico.

"No me sorprendió porque tengo confianza en mi juego y pienso que puedo competir con cualquiera de mis compañeros cuando estoy en el campo", destacó Iguodala.

Por su parte, Kerr dijo que el premio de MVP que le dieron a Iguodala era más que merecido aunque James, el otro candidato al premio que los periodistas especializados consideraron a la hora de dar a conocer al ganador.

De hecho, con Iguodala como su marcador, James sólo pudo conseguir un 38 por ciento de acierto en los tiros de campo.

Iguodala se convirtió también en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar el premio de MVP en las Finales sin que hubiese salido todos los partidos como titular.

También se convirtió en el primer jugador en ganar el premio MVP de las Finales con un compañero que tenía el de la liga (Stephen Curry), desde que lo logró Magic Johnson (1980) cuando estaba con Los Angeles Lakers y el pívot Kareem Abdul Jabbar.