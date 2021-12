Juegos Olímpicos de Sochi 2014 | Esquí alpino

Carolina Ruiz compitió durante apenas siete segundos en la prueba de Supergigante de los Juegos Olímpicos de Sochi. Amargo adiós olímpico para la española, que abría pista, se fue al suelo en la tercera puerta y se salió del recorrido de 2.100 metros. La austriaca Anna Fenninger fue la campeona en una prueba en la que las condiciones de dureza de la nieve y el trazado provocaron que siete de las ocho primeras esquiadoras quedasen fuera de competición.

De ese primer grupo solo la estadounidense Leanne Smith logró llegar hasta la meta, donde marcó un tiempo final de 1:28:38. Tras ese primer grupo, la suiza Fabianne Suter mejoró el registro de Smith en un segundo y medio (1:26.89).

Carolina Ruiz sufrió en el Supergigante idéntica suerte que en la prueba del Descenso del pasado miércoles, en la que tampoco pudo terminar el recorrido en estos que son sus cuartos Juegos Olímpicos.

Este Súper- G de Sochi se 'enderazó' con la llegada del grupo de las favoritas, aunque continuaron produciéndose caídas y salidas de pista, como la de la suiza Gisin, campeona en el Descenso.

La austriaca Anna Fenninger fue la que realizó el mejor crono de todas las participantes, con 1:45.52 y le sacó 55 centésimas de segundo a otra de las grandes favoritas, la alemana María Hoefl- Riesch, que se llevó la medalla de plata; en tanto que la tercera posición fue parala también austriaca Nicole Hosp.

Si para Fenninger, que tiene 24 años, esta fue su primera medalla en Sochi, Hoefl- Riesch ya obtuvo el oro en la supercombinada, en la que Hosp se llevó la plata. Del total de 49 participantes, 18 no concluyeron la exigente prueba de este sábado.

"Sé que son mis últimos Juegos"

"Sé que son mis últimos Juegos Olímpicos. Y eso es lo que más duele", explicó la agencia EFE Carolina Ruiz al terminar su actuación. "La verdad es que ha sido una sorpresa. Yo he hecho tres puertas y me he ido al suelo. Me he inclinado demasiado y me ha tocado la bota; y enseguida me he caído, algo que suele pasar mucho cuando hay mucha pendiente y la nieve está así. Está buena, está dura, pero siendo muro las primeras puertas tienes que esquiar bien y tienes que hacer las cosas correctamente".

"Pero no, no tengo nada que reprochar al marcaje. El marcaje me gustaba mucho, la pista me gustaba mucho. Lo de arriba ha sido un fallo técnico mío, que me inclinado demasiado, y esta pista no perdona", dijo la andaluza.