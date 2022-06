Fútbol | Caso Neymar

El socio del FC Barcelona Jordi Cases y su abogado, Felipe Izquierdo, han explicado este lunes que mantendrán la querella contra el expresidente del club Sandro Rosell por presunta apropiación indebida en su modalidad de distracción por el fichaje del jugador Neymar, hasta que el club blaugrana les asegure que no habrá represalias ni se les hará pagar indemnización por daños y perjuicios.

“De momento nos quedamos en 'stand by', no retiraremos la querella“

"De momento nos quedamos en 'stand by', no retiraremos la querella hasta tener por escrito que el club no emprenderá acciones contra Cases, ni pedirán la indemnización por daños y perjuicios, como avisaron en un burofax en que también aseguraban que el coste económico sería muy elevado", aseguró Izquierdo en rueda de prensa.

Por su parte, Cases señaló que ya tenía decidido retirarse de la querella, pues el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ya la ha aceptado a trámite, al ver cumplido su objetivo, pero esta tarde ha matizado que no será así hasta tener seguridad completa y poder estar tranquilo, para lo que necesita un escrito del club blaugrana al respecto. De todos modos, no ampliará la querella al actual presidente, Josep Maria Bartomeu, ni al vicepresidente económico, Javier Faus.

En una comparecencia en que detallaron el 'timing' de las conversaciones y negociaciones con el club, Izquierdo desveló que tenían un preacuerdo con el secretario y portavoz de la Junta Directiva blaugrana, Toni Freixa, desde el lunes pasado para que Cases retirara la querella si el club les garantizaba por escrito que no emprendería acciones legales contra su representado.

No obstante, dos anulaciones de reunión por parte de Freixa, que ahora esgrime que el club no puede firmar nada porque la querella es contra el ya expresidente Rosell, han cambiado el escenario.

"De momento actuaremos de modo pasivo, no participaré en nada. Estaremos en 'stand by' de momento. Cases se piensa retirar de la querella por conocer los detalles de los 40 millones, porque la querella ya no es temeraria y porque se ha demostrado que Rosell mintió", comentó Izquierdo, aunque ni él ni Cases dejaron claro cuándo y el por qué decidieron hacerse atrás en un momento dado.

Con los papeles en su poder, y con ellos el saber por qué se pagaron esos 40 millones de indemnización a la sociedad N&N de los padres de Neymar, Cases no optó por retirarse de la querella hasta conocer que ya estaba admitida a trámite en la Audiencia Nacional, el pasado miércoles, y tras escuchar, en público el viernes, la explicación del ya presidente Josep Maria Bartomeu.