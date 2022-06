Fútbol | Balón de Oro

Cuando faltan poco más de 24 horas para que finalice la votación del Balón de Oro, técnicos, directivos y aficiones siguen pidiendo el voto para que su jugador favorito se lleve el preciado galardón.

La ampliación de plazo que la FIFA se sacó de la manga sorprendió a todos y se llegó a insinuar que era una forma para que Blatter, que se burló de Cristiano, se ganara el perdón del portugués.

En cualquier caso, nadie ha querido perder esta última oportunidad para hacer campaña a favor de Ribèry, Messi o Cristiano, los tres favoritos al premio.

Un arreón final que han situado a CR7 más cerca del Balón de Oro , un galardón que no gana desde 2008.

Nunca antes la hinchada blanca se había pronunciado de una manera tan abierta sobre un premio que no logra un jugador del Real Madrid desde 1959 , cuando Alfredo Di Stéfano consiguió el título después de completar un curso completo en las filas del cuadro de Chamartín. (Figo, Ronaldo y Cannavaro recogieron el galardón estando en el Madrid pero venían de haber destacado en otros clubes).

Sin embargo, añade que “ nada es normal en estas elecciones ” por lo que “no me extrañaría que al final ganara Ronaldo”.

“En 2013 el mejor es Ribèry. Ha sido decisivo en la selección y con el Bayern. Su influencia en el juego, en el número de goles y pases decisivos, lo demuestran. Logró cuatro trofeos con su club, ha sido el mejor jugador de la Bundesliga, mejor jugador europeo”, declaró el seleccionador francés que criticó que se ampliara el plazo de votación. “Es una decisión muy, muy extraña. No quiero utilizar palabras más fuertes pero, francamente, n o comprendo como se puede cambiar un reglamento durante la carrera”, explicó.

Consciente de que las palabras del presidente de la FIFA pueden haberle perjudicado en su pugna con Cristiano, Ribèry no ha parado de reivindicarse y exclamar a los cuatro vientos por qué merece el Balón de Oro.

Messi, se descuelga en la carrera final

Por último, el tercer favorito al premio es Leo Messi. El argentino que ostenta el récord de Balones de Oro, con 4 galardones consecutivos, parece haber perdido fuelle en la lucha final.

Las lesiones en la recta final del año no solo le han apartado de los terrenos de juego si no también de la carrera por el dorado balón. Pese a todo son muchos los que siguen pidiendo ese premio para el jugador del Barcelona.

“Messi es el mejor del mundo“

En este sentido destaca el llamamiento que hizo su hermano, Matías, publicando en Twitter una fotografía comparando los trofeos de Messi y CR7.

Además, sus compañeros de equipo Cesc, Valdés o Piqué no han dejado de decir que “Messi es el mejor del mundo” y que merece ganar el Balón de Oro también este año.

Más claro ha sido el presidente culé, Sandro Rosell, que cree que “debe ganarlo sin discusión si no hacen caso a las presiones políticas”.

Otros, como su compatriota Diego Pablo Simeone, dijo que “sin duda” el reconocimiento debería ser para el de Rosario, que suma 45 goles a pesar de sus lesiones.

Al margen de los favoritos, hay otros jugadores que optan al Balón de Oro, como delantero del París Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic.

El sueco, que previsisblemente no estará entre los tres finalistas que se conocerán el 9 de diciembre, asegura que le da igual quién gane. Al no entrar en las quinielas 'Ibra' se desmarca del galardn diciendo que a él "le da igual". "No necesito ese trofeo para saber que soy el mejor", sentenció.