Fútbol | Selección española

El partido de la final de la Copa Confederaciones, en la que Brasil dio un repaso a España con un contundente 3-0, dejó a las claras una nueva tendencia en el fútbol mundial. Parece que el deporte rey comienza a dividirse en dos vertientes, los que intentan imitar a España y los que estudian como contrarrestar el juego de la 'Roja'.

España ha logrado ser el referente del fútbol mundial. No para de acumular trofeos en sus vitrinas, somos actuales bicampeones de Europa (2008 y 2012), campeones del mundo (2010) y también dobles campeones de Europa sub'21 (2011 y 2013).

El juego que ha maravillado al mundo si no hubiera estado acompañado de éxitos no habría marcado una época y generado un estilo a imitar. Un modelo de trabajo desde las categorías inferiores.

Xavi dijo una vez, poco después de ganarlo todo con el Barça y la selección, que él llevaba "mucho tiempo jugando a buen nivel, pero la gente no se fija hasta que ganas, cuando ganas dicen: ¡Hostia! (sic) Pues Xavi juega bien, pues el otro juega bien, es así". Toda la razón para el centrocampista de Terrassa.

Brasil imita el estilo del Bayern

El Bayern Múnich dio una soberana paliza al 'todopoderoso' Barça, un 7-0 en el global de la eliminatoria que deja clara la superioridad de los alemanes. El 3-0 de Brasil a España en la final recordó mucho a esos dos partidos.

España juega como el Barça, eso no es nuevo, o por lo menos muy parecido. De hecho, en algún partido de esta Confederaciones se han llegado a juntar hasta ocho jugadores culés en el once.

El único elemento diferencial de estilo era el doble pivote de Xabi Alonso y Sergio Busquets. Sin el donostiarra, Vicente del Bosque confió en el centro del campo del Barça, el de Badía del Valles junto a Xavi, Iniesta y Cesc y Brasil aprovechó para emplear el estilo Bayern.

Brasil y el Bayern ganaron por intensidad, por aplastamiento casi físico del rival. Con faltas, constantes cortes de ritmo en el juego, presión constante y rozando la agresividad excesiva. El planteamiento ha demostrado no funcionar si el balón no se mueve muy rápido y el físico no acompaña.

Brasil hizo 27 faltas contra España sin recibir una sola tarjeta, algo que habla de la permisividad del árbitro. Pero la próxima cita va a ser un Mundial en Brasil, deberíamos ir acostumbrándonos.

¿Qué estilo es mejor? Una combinación de ambos; el mayor logro de Pep Guardiola y continuado por Vicente del Bosque fue hacer jugar tan bien a España con balón como sin él. La presión en la salida de balón era una seña de identidad que ahora sufrimos más veces de las que lo ejecutamos.