Alonso: "Espero que Sergio Pérez aprenda la lección"

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari), séptimo en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, se mostró muy crítico con la agresiva conducción del mexicano Sergio Pérez (McLaren) en Montecarlo y aseguró que espera "que haya aprendido la lección".

Un choque entre Pérez y Kimi Raikkonen (Lotus) obligó al joven mexicano a abandonar la prueba a falta de cinco vueltas para el final de la carrera.

"Los coches de seguridad no nos han ayudado nada y la agresividad de Sergio (Pérez) tampoco. Cuando rompió el alerón con Kimi, éste se quedó en nuestro suelo y perdimos 50 puntos de carga aerodinámica", dijo el español.

"Cuando luchas por ser undécimo o duodécimo en todas las carreras, te lanzas a atacar. Yo también lo hacía en 2008. También lo ha hecho (Adrian) Sutil. Ellos no pierden nada, pero yo sí pierdo muchos puntos valiosos", prosiguió Alonso.

"En el Gran Premio de Bárein le fue bien a Pérez, pero hoy ha tenido que abandonar. Espero que esto le sirva como lección y así aprenda", apuntó.

El asturiano, doble campeón del mundo, finalizó el gran premio en una discreta séptima posición, a 26 segundos y 734 milésimas del alemán Nico Rosberg (Mercedes), ganador hoy, y que completó los 3.340 metros del trazado monegasco en dos horas, 17 minutos, 52 segundos y 56 milésimas.

"Hoy nos faltó mucho ritmo. Ya desde el inicio de la prueba no podíamos seguir a los coches de arriba con comodidad. No hacíamos buenos sectores y no teníamos ritmo. Esa ha sido la base de la carrera de hoy: hemos ido demasiado lentos", comentó, decepcionado, Alonso.

El español, sin embargo, se mostró optimista de cara al siguiente gran premio, el de Canadá (7-9 de junio), una carrera en la que se vuelve "a la normalidad".

"Es un circuito con menos carga aerodinámica, volvemos a la normalidad. Estoy convencido de que estaremos en mejor forma y lucharemos por los puntos", concluyó Alonso.