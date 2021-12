En 2012, Cristiano Ronaldo tuvo que comenzar el año viendo como Leo Messi le arrebataba el Balón de Oro 2011 y alzaba el trofeo por tercera vez consecutiva. El delantero portugués, que fue segundo con el 21'6% de los votos, se quedó así a las puertas de un galardón que ya consiguió en 2008.

Este contratiempo, sin embargo, no desmotivó al '7' madridista. Un futbolista ambicioso, ganador nato y que, según sus propias palabras, "siempre aspiro a superarme a mí mismo".

Las comparaciones con Leo Messi y los debates sobre quién es mejor jugador parecen inevitables, pero al margen de eso, lo cierto es que Cristiano Ronaldo ha cuajado una espectacular campaña en 2012, que le han hecho digno finalista al Balón de Oro FIFA 2012.

Fue campeón de la Liga española más complicada de la historia, donde se batieron todos los récords de puntos y goles (100 puntos y 121 tantos). Alzó la Supercopa de España con el Real Madrid y llegó hasta las semifinales de dos importantes competiciones como la Champions y la Eurocopa, con la selección de Portugal.

En Copa del Rey tuvo que conformarse con llegar a cuartos, donde su equipo cayó eliminado ante un Barça que terminó proclamándose campeón. Por tanto, en 2012, Cristiano ganó dos títulos de cinco posibles. Pero más allá de eso, lo más destacado es que el portugués fue siempre un futbolista que brilló en el campo y que anotó goles fundamentales para los suyos.

Solo la temporada pasada marcó 60 goles en partido oficial con el Real Madrid y, aunque no pudo ser el 'pichichi' de la liga, anotó 46 tantos, volviendo a superar el anterior récord histórico de la competición, que estaba en 40 goles; una marca que él mismo estableció en la campaña 2010/2011. La única objeción es que Messi anotó 50.

En Europa, el portugués se despidió de la Champions League con el sabor amargo de haber fallado un penalti en la semifinal frente al Bayern . No obstante, hay que reconocer que en ese mismo partido Cristiano fue fundamental ya que anotó los dos goles blancos que permitieron al Madrid soñar con el pase a la final, después de haber perdido la ida en Múnich.

El delantero portugués abrió el marcador en el Camp Nou y, aunque los azulgrana se fueron con victoria en este choque, Cristiano dinamitó las esperanzas culés en el partido de vuelta. CR7, explosivo y veloz como pocos, robó un balón a Piqué y anotó el gol de la tranquilidad a los 20 minutos. Aunque luego Messi puso el 2-1 en el marcador, el Madrid tenía bien atado este trofeo, entre otras cosas porque Cristiano también ha aprendido a no obcecarse con las individualidades y ser más generoso en las jugadas colectivas.

Semifinalista en la Eurocopa

Con su selección Cristiano Ronaldo también destacó en 2012. Logró que un combinado como el portugués superara el 'grupo de la muerte' de la Eurocopa, donde estaban Alemania, Holanda y Dinamarca.

Sus dos goles frente a la selección holandesa dieron a Portugal un merecido pase a cuartos de final, donde se mediría a la República Checa. Ya en el partido frente a los checos, CR7 volvió a echarse a Portugal a sus espaldas y anotó el único gol del encuentro, que clasificaba a los lusos para la semifinal frente a España.

El encuentro contra la 'Roja' terminó 0-0 y se decidió en los penaltis. Cristiano, que se pidió el último lanzamiento, no pudo ni siquiera tirarlo porque los errores de Moutinho y Alves ya habían decantado el pase a la final de España.

CR7 terminó llorando y mostró al mundo una cara desconocida del portugués. La de un jugador con sentimientos y apenado en la derrota, lejos de las posturas arrogantes y orgullosas que suelen mostrar sobre el campo. Y es que, como dice su entrenador, José Mourinho,"si Crisitano no gana el Balón de Oro será porque no es muy simpático".

A 'Mou' no le falta razón cuando defiende que "por títulos colectivos Cristiano merece ganar el Balón de Oro". Pero también la tiene al insinuar que la personalidad de Cristiano ha podido jugar en su contra. No en vano, no podemos olvidar que este galardón lo entregan los propios implicados: capitanes y técnicos de fútbol que además, de valorar los méritos deportivos, también se pueden ver influenciados por la simpatía que despierte uno u otro jugador.