El 'Niño' Torres regresa al nido cinco años después

Conquistó Anfield, marcó un gol que valió una Eurocopa y se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier, antes de levantar la Champions League con el Chelsea. Todo en cinco años en los que el 'Niño' se hizo mayor fuera del nido, un Vicente Calderón al que regresa por primera vez desde su partida en 2007, cuando abandonó a su equipo de toda la vida. [España - Francia en directo, martes a las 21:00h en La 1, RNE y RTVE.es]

La última vez que piso el verde del estadio de la ribera del Manzanares fue el 9 de junio de 2007, en un partido que el Atlético perdió 2-3 frente al Celta de Vigo. Desde entonces, el destino ha intentado devolver a Torres a su estadio en más de una ocasión, pero las siempre inoportunas lesiones evitaron un regreso que llegará este martes con la Roja en un partido vital para España en su camino hacia Brasil 2014.

Torres, séptimo máximo goleador de la historia del Calderón, pudo volver con el Liverpool en Champions en la temporada 2008-09 y un año después en las semifinales de Europa League, así como en un amistoso de España contra Argentina en 2009, pero su estado físico se lo interpuso y será este martes, frente a Francia, cuando las gradas del Calderón puedan volver a disfrutar de Fernando Torres en directo.

El delantero, de hecho, es una de las opciones que ha sonado esta semana como posible integrante del once titular para el choque contra los galos, aunque Del Bosque también medita la alineación de Cesc, ese nueve que se niega a ser "falso" y opta por ser un nueve "real que aporta mucho al centro del campo".

Un regreso "especial"

Sea uno u otro, el 'Niño' tendrá la oportunidad de volver a jugar en el campo que le vio crecer como futbolista y que le puso en el mapa para conseguir, en los últimos cinco años, los títulos que no consiguió de rojiblanco, donde sí dejó un poso que se dejará notar este martes en el estadio colchonero.

“Ahora será especial con más motivo“

El propio Torres ha explicado las sensaciones que le produce la vuelta a su estadio: "Es un escenario especial. Será la primera vez que voy a volver. He tenido la suerte de jugar en el Calderón estando en el Atlético y fue especial. Ahora lo será con más motivo. Son muchos años en los que no he podido volver a jugar allí. Estoy contento porque la afición pueda volver a verme con España y en un partido como el de Francia", ha explicado.