La selección española de baloncesto en silla de ruedas ha encarrilado este viernes su pase para los cuartos de final del torneo de los Juegos Paralímpicos de Londres tras sumar su segunda victoria al derrotar con claridad a Sudáfrica por 74-50.

Los de Oscar Trigo volvieron a rayar a un gran nivel y liderados por unos sensacionales Alejandro Zarzuela e Ismael García, autores de 24 y 22 puntos respectivamente, y de nuevo por su buena actitud defensiva, se deshicieron de su rival sin excesivos problemas como hicieran en la víspera ante Italia.

El seleccionador había insistido mucho en frenar la aportación de Richard Nortje, y lo consiguió, dejando al jugador sudafricano en tan sólo once puntos, y aunque España no apabulló en el rebote como ante los italianos, controló más las pérdidas (15 por las 23 ante la 'azzurra') y no bajó su nivel defensivo.

Así, España dominó desde el inicio el choque, y además de mostrarse fuerte atrás, volvió a contar con un gran acierto, cercano al 60 por ciento, con mención especial para Zarzuela (12/15) y García (10/12). Viendo aro con facilidad rompió el partido y 'secando' a los sudafricanos dejó todo solucionado al descanso (41-24), sentenciando en el tercer parcial (19-9).

Este sábado, España tendrá su gran examen de Londres ante Australia, la actual campeona olímpica.